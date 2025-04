Kind überlebt Sturz aus 5. Stock - Holztisch rettet

Ein vierjähriger Junge hat in Wien einen Sturz aus dem fünften Stock eines Wohnhauses mit nur leichten Verletzungen überlebt. Das Kind sei nach einem Fall von mehr als zehn Metern auf einen Holztisch aufgeprallt, was ihm vermutlich das Leben gerettet habe, so die Behörden. «Er hat ein Riesen-Glück gehabt», sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Vierjährige mit Prellungen davon.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Junge mit seinen Geschwistern im Alter von neun und zwölf Jahren den Angaben zufolge allein zu Hause. Die Mutter habe zu diesem Zeitpunkt mit einer anderen Tochter einen Arztbesuch wahrgenommen. Die 45-Jährige ist laut Polizei wegen des Verdachts der Verletzung ihrer Aufsichtspflichten angezeigt worden. Weitere Ermittlungen seien im Gange.