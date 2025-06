Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV

Auch bei der fünften Auflage kommen wieder einige Weltklasse-Tennisspielerinnen zu den Bad Homburg Open. Sie nutzen das Event als Vorbereitung auf den Rasenklassiker in Wimbledon, der am 30. Juni beginnt.

Wann wird in Bad Homburg gespielt?

Das WTA-Turnier startet am Samstag mit der Qualifikation und endet am 28. Juni mit den Endspielen im Doppel sowie im Einzel. An diesem Sonntag steigen die ersten Matches im Hauptfeld. Die konkreten Ansetzungen werden in der Regel am Tag zuvor bekanntgegeben.

Wer gehört zu den Favoritinnen?

Der Kreis der Favoritinnen ist groß. Gleich sechs Top-Ten-Spielerinnen haben für das Turnier in Bad Homburg gemeldet. Angeführt wird das Feld von der Weltranglistendritten Jessica Pegula aus den USA. Auch die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen sowie die Italienerin Jasmine Paolini, die im Vorjahr in Wimbledon ins Finale eingezogen war, schlagen in Hessen auf.

Ebenfalls dabei sind die erst 18-jährige Russin Mirra Andrejewa, die US-Amerikanerin Emma Navarro und Paula Badosa aus Spanien. Die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan sowie Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz zählen ebenso zum illustren Teilnehmerfeld.

Welche deutschen Spielerinnen schlagen in Bad Homburg auf?

Weil die deutschen Spielerinnen aktuell nicht zur Weltspitze gehören, sind sie beim hochklassig besetzten Rasenevent in Bad Homburg auf sogenannte Wildcards angewiesen. Die werden vom Veranstalter vergeben. Zwei Wildcards für das Hauptfeld gingen an Eva Lys und Tatjana Maria, die vor wenigen Tagen sensationell das WTA-Turnier in London auf Rasen gewann. Die 37 Jahre alte zweifache Mutter, die als Nummer 43 nun wieder beste Deutsche in der Weltrangliste ist, weckte damit auch Hoffnungen auf eine Überraschung in Bad Homburg. In der Qualifikation ist zudem die ebenfalls 37-jährige Schwäbin Laura Siegemund dabei.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Turnier in der Kurstadt ist umgerechnet mit mehr als 900.000 Euro dotiert. Doch es geht nicht nur um viel Geld, sondern auch um wichtige Weltranglistenpunkte. Im vergangenen Jahr wurden die Bad Homburg Open von der Kategorie 250 zu einem WTA-500-Turnier aufgewertet. Somit gibt es für den Turniersieg wie zuletzt auch in London 500 Weltranglistenpunkte.

Was ist als Rahmenprogramm geplant?

Für große Aufmerksamkeit dürfte der Experten-Talk am Montag um 18.00 Uhr sorgen: Auf dem Centre Court sind in einem Live-Podcast Tennis-Legende Boris Becker und die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic dabei. Darüber hinaus finden auf dem frei zugänglichen Baloise Park Village im gesamten Turnierzeitraum unter anderem Public Viewing, Mitmachaktionen und Autogrammstunden statt.

Wo ist das Turnier im TV zu sehen?

Ab Montag sind bei Eurosport ausgewählte Partien im Free-TV zu sehen. Dazu zählen auch beide Halbfinal-Spiele am 27. Juni sowie das Endspiel am Tag darauf. Außerdem übertragen der Bezahlsender Sky sowie der Streamingdienst Tennis Channel umfangreich.

