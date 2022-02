Groundhog Day: Das steckt hinter dem Murmeltiertag

Wann ist der Murmeltiertag und was hat es damit auf sich? Hier finden Sie alle Informationen zum Groundhog Day.

Der Murmeltiertag oder auch Groundhog Day 2022 steht im Februar an. Er gehört zu den beliebtesten Tagen in den USA und wird Jahr für Jahr groß gefeiert. Was hinter dem Tag steckt und Infos zu Datum, Bedeutung, Geschichte und Brauchtum erfahren Sie hier in unserem Überblick.

Datum und Bedeutung: Was steckt hinter dem Murmeltiertag?

In den USA feiert man am 2. Februar den "Groundhog Day", also den Tag des Murmeltiers. 2022 fällt das Datum auf einen Mittwoch.

Der Tag und sein dazugehöriger Brauch stammen von einem alten Mythos, der besagt, überwinternde Tiere würden bei ihrem Hervorkommen die Ankunft des Frühlings vorherzusagen. In der Kleinstadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt deshalb ein ganz besonderes Murmeltier. "Phil" wurde zum Wetterfrosch auserkoren und wird jedes Jahr am 2. Februar befragt, wann der Winter zu Ende geht.

Er kann zwar nicht sprechen, doch wenn Phil nach Monaten aus seinem Winterschlaf erwacht, seinen Bau verlässt und mit seinem Körper einen Schatten auf den Boden wirft, soll - so die Legende - der Winter noch sechs Wochen bleiben. Wirft das Tier keinen Schatten, naht der Frühling. Die Prognosen des Murmeltiers sind zwar meistens falsch - das Ganze ist trotzdem ein Spektakel mit zahlreichen Kameras und Schaulustigen.

Groundhog Day 2022: Brauchtum und Geschichte

Viele tausend Besucher strömen jedes Jahr in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar in die US-amerikanische Kleinstadt Punxsutawney, um dort zu erleben, wie der Vorsitzende des Murmeltiervereins Phil aus seinem Winterschlaf in einem Baumstumpf weckt und dann exklusiv von diesem erfährt, ob er beim Erwachen seinen Schatten gesehen hat oder nicht.

International erlangten der Murmeltiertag und die Stadt Punxsutawney im Jahre 1993 Aufmerksamkeit. Damals erschien der Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" (Originaltitel: "Groundhog Day") mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Kinos.

