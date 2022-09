Feuer auf Tesla-Gelände in Grünheide ausgebrochen

Auf dem Gelände der Gigafactory von Tesla in Grünheide ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Die Feuerwehr ist in Grünheide zu einem Großeinsatz ausgerückt. Auf dem Gelände der Gigafactory von Tesla war ein Feuer ausgebrochen. Am Montagmorgen um 3.33 Uhr schlug die Werksfeuerwehr Alarm. Es soll ein Papphaufen in Brand geraten sein, wie ein Sprecher Regionalleitstelle Oderland bei t-online erklärte. Es sollen dabei rund 800 Kubikmeter Holz und Pappe in Brand geraten sein.

Feuer bei Tesla-Werk in Grünheide: 50 Einsatzkräfte vor Ort

Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr sollen rund 50 Einsatzkräfte vor Ort sein. Zwölf von diesen sollen direkt für die Werksfeuerwehr von Tesla arbeiten. Neben der Werksfeuerwehr sind auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Erkner und der Feuerwehr Grünheide ausgerückt.

Das Feuer hatte auf dem Tesla-Gelände schnell für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Auch eine Geruchsbelästigung soll im Umkreis des Feuers wahrgenommen worden sein, was nahelegt, dass nicht nur Pappe und Holz verbrannte. Der Brand war gegen 7.45 Uhr zu großen Teilen gelöscht. Allerdings dürften Nachlöscharbeiten noch einige Stunde andauern. Immer wieder soll am Brandort Rauch aufsteigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Tesla Gigafactory: Brand in Grünheide – Nachlöscharbeiten dauern an

Seit der Eröffnung am 22. März 2022 werden in der Tesla-Fabrik in Grünheide Elektroautos produziert. Auch eine Batteriefabrik wird gebaut und soll kurz vor der Fertigstellung stehen. Tesla-Boss Elon Musk hat sich zum Ziel gesetzt, das Werk bei Berlin zur größten Batteriefabrik der Welt zu machen.

Ob die Produktion in der Gigafactory von dem Brand beeinflusst wird, ist nicht klar. Auch rund um die Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Brandenburger Landesregierung hatte erst am vergangenen Donnerstag erklärt, dass sie von einer Fertigung in Grünheide ausgehe und es keine anderen Signale gebe. Die Produktion in Grünheide hatte für Tesla zuvor wegen immer neuer Probleme stockend begonnen.