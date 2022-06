Messer-Attacke an Grundschule in Esslingen: Verdächtiger in U-Haft

In Baden-Württemberg ist es zu einer Messer-Attacke an einer Grundschule in Esslingen gekommen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, zwei Opfer sind im Krankenhaus.

An der Katharinenschule in Esslingen am Neckar ist es am Freitag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Nach Informationen der Bild griff ein Mann eine Frau und ein Mädchen mit einem Messer an. An der Schule in Baden-Württemberg läuft ein Großeinsatz der Polizei, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz ist.

Attacke mit Messer in Grundschule in Esslingen: Frau und Mädchen im Krankenhaus

Die beiden Opfer erlitten schwere Stichverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Es soll sich um eine Betreuerin und ein sieben Jahre altes Mädchen handeln. "Die Frau und das Mädchen sind schwer verletzt und in einer Klinik", erklärte ein Polizeisprecher. In Lebensgefahr sollen beide Opfer aber nicht schweben.

Das Motiv der Tat ist unterdessen völlig unklar. In Baden-Württemberg sind derzeit Pfingstferien, in der Schule fand allerdings eine Ferienbetreuung mit Kindern und Betreuerinnen statt.

Video: dpa

Messer-Attacke in Esslingen: Tatverdächtiger festgenommen

Bereits am Freitagabend wurde ein Mann festgenommen. Bei dem 24-Jährigen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Tatverdächtigen, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mit.

Er habe in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen gebeten, die Polizei zu rufen, da er für die Tat in Esslingen verantwortlich sei. Der Niederländer habe sich daraufhin widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen.

Zum Motiv des mutmaßlichen Täters gibt es bislang keine weiteren Erkenntnisse. Am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, jetzt ist er in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei in Reutlingen gemeinsam mit.

