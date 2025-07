Nach Grupp-Brief: „Depressionen können generell gut behandelt werden“

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp wollte sich das Leben nehmen. In einem Brief, den er vom Krankenhaus aus an seine ehemalige Belegschaft schrieb, und der zuerst der Bild-Zeitung vorlag, berichtete der bekannte Unternehmer von seinem Suizidversuch und von der Krankheit, unter der er leidet: Altersdepressionen. Ines Keita ist Diplompsychologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Im Gespräch erklärt die Expertin, was es mit dem Phänomen der Depression im Alter auf sich hat, wie es dazu kommt und was man dagegen unternehmen sollte.

Warum gibt es eine eigene Bezeichnung für Depressionen im Alter?

INES KEITA: Es gibt dort ein paar symptomatische Besonderheiten. An sich ist die Altersdepression der Depression in jüngeren Jahren sehr ähnlich. Es treten die gleichen Kernsymptome auf: gedrückte Stimmung sowie Verlust von Interesse und Freude. Im Alter hingegen stehen häufig körperliche Beschwerden im Vordergrund, die oft auch als Ursache gesehen werden, warum die Stimmung so gedrückt ist. Beispiele wären Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, aber auch Ohrengeräusche wie Tinnitus.

Also sind die körperlichen Beschwerden eher eine Folge der Depression als ein Auslöser?

KEITA: Das ist unterschiedlich. Zum einen liegt der Fokus bei alten, depressiven Menschen mehr auf den körperlichen Leiden, die im Alter nun einmal auftreten. Betroffene erleben sie aber teilweise als viel beeinträchtigender oder sogar als unerträglich. Zum anderen führt auch die Depression selbst zu körperlichen Beschwerden, die vorher vielleicht nicht vorhanden waren, etwa Schmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden. Hinzu kommt, dass Depressionen, auch in jüngeren Jahren, häufig Störungen der Konzentration und des Gedächtnisses mit sich bringen. Im Alter wird das dann oft mit Demenz verwechselt, was die Angst zusätzlich beflügelt.

Warum tritt eine Depression erst im Alter auf?

KEITA: Grundsätzlich gilt für Depressionen, egal welches Alter, dass man eine Veranlagung dazu haben muss. Das kann durch traumatische Erfahrungen wie Missbrauch bedingt sein, zum Beispiel in den Jugendjahren, aber auch durch körperliche, genetische Faktoren. Mit dieser Veranlagung trägt man einfach ein gewisses Risiko. Wenn dann bestimmte Auslöser auftreten, kann eine Depression entstehen. Das kann im Alter zum Beispiel der Übergang in die Rente oder auch in eine Pflegeeinrichtung sein, der Verlust von Partnern oder auch eine schwere körperliche Erkrankung. Im Schnitt treten Depressionen erstmals um das 30. Lebensjahr auf. So ist es bei einer Altersdepression wahrscheinlich, dass es bereits vorher im Leben depressive Phasen gab, gegebenenfalls unerkannt.

Wolfgang Grupp war bekannt dafür, dass er für seinen Beruf gelebt hat. Ist er ein klassisches Beispiel für jemanden, der mit dem Ruhestand nicht zurechtkommt und deswegen depressiv wird?

KEITA: Nein. Er hat höchstwahrscheinlich eine Veranlagung zur Depression und hat an einer Erkrankung gelitten, die dazu führt, dass man gewisse Dinge und Lebensumstände durch die depressive Brille wahrnimmt, zum Beispiel nicht mehr gebraucht zu werden. Es gibt andere Menschen, die vielleicht ähnlich engagiert oder beschäftigt waren, wie er, die nicht mit einem Suizidversuch reagieren. Der Unterschied ist, dass sie eben nicht an Altersdepression erkrankt waren.

Gibt es bei der Altersdepression Besonderheiten bei der Behandlung?

KEITA: Grundsätzlich können Depressionen gut behandelt werden, zum einen mit Medikamenten wie Antidepressiva und zum anderen mit Psychotherapie. Die Behandlung mit Medikamenten kann aber im Alter schwieriger sein, da ältere Menschen in der Regel von Haus aus mehr Medikamente nehmen, als jüngere und deswegen mehr Wechselwirkungen zu beachten sind. Man muss genau schauen: Wie werden Medikamente vertragen, gibt es Nebenwirkungen? Bei der Psychotherapie gelten die gleichen Ansätze wie auch bei jüngeren Menschen. Allerdings stellen wir leider fest, dass älteren Menschen nur selten eine solche Therapie angeboten wird. Von den über 70-Jährigen mit Depression befinden sich nur etwa 12 Prozent in einer Psychotherapie, zwischen 30 und 69 sind es 31 Prozent.

Wie kann man der Depression im Alter vorbeugen?

KEITA: Es ist leider nicht so wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denen man vorbeugt, indem man nicht raucht, sich bewegt und gesund ernährt. Wenn man die Veranlagung zur Depression hat, hat man immer ein gewisses Risiko. Trotzdem: Ein gesunder Lebensstil trägt auch zum psychischen Wohlbefinden bei, dazu gehören insbesondere auch soziale Kontakte. Ich rate immer zu Bewegung, besonders bei Tageslicht, idealerweise mit anderen Menschen zusammen, zum Beispiel im Sportverein. Hilfreich sind also körperliche Aktivität und alles, was der sozialen Isolation und der Einsamkeit vorbeugt.

Hilfs- und Anlaufstellen bei Depressionen Erster Ansprechpartner bei Verdacht auf eine Depression oder Suizidgedanken ist der Hausarzt, Psychiater oder psychologische Psychotherapeut

Krisendienst Schwaben unter der Telefonhotline 0800 655 3000 (kostenfrei) täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar

Deutschlandweites Info-Telefon Depression 0800 33 44 5 33 (kostenfrei)

Info-Mail Depression (kostenfrei): bravetogether@deutsche-depressionshilfe.de

Wissen, Selbsttest und Adressen rund um das Thema Depression unter www.deutsche-depressionshilfe.de

Hilfe und Beratung bei den sozialpsychiatrischen Diensten der Gesundheitsämter

fachlich moderiertes Online-Forum zum Erfahrungsaustausch www.diskussionsforum-depression.de

Für Angehörige: www.bapk.de und www.familiencoach-depression.de