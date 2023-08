Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Anwälte beantragen Entlassung aus U-Haft

Mehrere deutsche Urlauber sollen auf Mallorca eine junge Frau vergewaltigt haben. Fünf Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Ihnen drohen lange Haftstrafen.

Fünf junge Männer aus Deutschland befinden sich aktuell auf Mallorca in Untersuchungshaft. Den Urlaubern, die zwischen 21 und 23 Jahre alt sind und aus Nordrhein-Westfalen stammen, wird eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Das Gericht lehnte eine Freilassung auf Kaution ab. Ein sechster Mann, der zunächst festgenommen worden war, ist inzwischen wieder frei. Er soll während des Vorfalls auf einem Sofa eingeschlafen sein. Inzwischen hat die spanische Justiz laut dem Mallorca Magazin das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt.

Laut einem Bericht der Mallorca Zeitung haben die Anwälte der fünf anderen Männer in den vergangenen Tagen die Freilassung ihrer Mandanten aus der Untersuchungshaft beantragt. Sie weisen in ihren Anträgen auf Widersprüche in den bisherigen Darstellungen des mutmaßlichen Tathergangs hin und argumentieren, dass mehrere der in Spanien für die Aufrechterhaltung der U-Haft vorgeschriebenen Bedingungen nicht gegeben sind.

Vermeintliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Was ist passiert?

Die Polizei hatte zuvor eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie den ermittelte Tathergang schildert. Eine junge Frau, die laut der Mallorca Zeitung 20 Jahre alt ist und aus Hannover stammt, soll demnach am 13. Juli am Ballermann einen Urlauber kennengelernt haben und danach eingewilligt haben, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu gehen. An der Rezeption sei sie aber abgewiesen worden, weil sie kein Gast war. Anschließend seien die beiden in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, in dem fünf Freunde des Mannes wohnten.

Als diese später in ihr Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Laut Polizei sei die Frau dann in das Badezimmer geflüchtet. Einer der Männer habe ihr gegenüber zugegeben, dass sie zu weit gegangen seien. Er habe sie überredet, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem Freundinnen vor ihr wohnten. Dort habe sie die Polizei gerufen.

Verdächtigen droht nach möglicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca lange Haft

Die Frau wurde zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen fünf Männer fest und am Freitag einen sechsten. Die Männer sprachen laut der Mallorca Zeitung vor dem Ermittlungsrichter von einvernehmlichem Sex. Auch auf dem Video, das die Polizei sicherstellte, ist offenbar nicht deutlich zu erkennen, was genau vorgefallen ist. Eine Untersuchungshaft kann in Spanien mehrere Monate dauern. Sollten die Männer wegen Vergewaltigung verurteilt werden, droht ihnen eine Strafe von bis zu zwölf Jahren Haft.

Auch deutsche Behörden ermitteln nach Vergewaltigungsvorwurf auf Mallorca

Inzwischen befassen sich auch Behörden in Deutschland mit dem Fall. "Wir werden ein Ermittlungsverfahren einleiten", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dazu benötige man aber noch Informationen der spanischen Behörden. Die Staatsanwaltschaft habe Kontakt zu den spanischen Stellen aufgenommen.

Es bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, wenn Deutsche im Ausland mutmaßlich eine Straftat begingen, so Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli gegenüber der dpa. Es habe sich zudem ein Zeuge in Deutschland an die Polizei gewandt, der im Polizeigewahrsam auf Mallorca mehrere Stunden neben den fünf Tatverdächtigen gesessen und ihre Gespräche mitgehört haben will. Was der Mann ausgesagt hat, ist nicht öffentlich bekannt.