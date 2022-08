Kinostart von "Guglhupfgeschwader" bekannt: So wird der neue Eberhofer-Krimi

"Guglhupfgeschwader" ist der Titel des neusten Eberhofer-Krimis, der ab August im Kino zu sehen ist. In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung.

Mit "Guglhupfgeschwader" kommt Anfang August ein neuer Eberhofer-Krimi in die deutschen Kinos. In dem verfilmten Roman muss der Provinzpolizist Franz Eberhofer nicht nur einen Spielsüchtigen vor gefährlichen Geldeintreibern beschützen, sondern auch den Mörder dessen Mutter ausfindig machen.

Der Film basiert auf der Romanvorlage der bayrischen Schriftstellerin Rita Falk. "Guglhupfgeschwader" ist bereits das zehnte Buch und der achte Film der Eberhofer-Reihe. Der Streifen wurde von Constantin Film produzierte. Regie führt Ed Herzog.

Sie wollen mehr über den Film "Guglhupfgeschwader" erfahren? In diesem Artikel informieren wir Sie über Start, Handlung und Besetzung des Krimis.

Start: Ab wann ist der Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" im Kino zu sehen?

Der neue Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" geht am Donnerstag, 4. August 2022, an den Start. Ab diesem Tag ist der Film in allen deutschen Kinos zu sehen.

Handlung: Darum geht es im Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader"

Das zehnjährige Dienstjubiläum des Provinzpolizisten Franz Eberhofers und die damit verbundene Einweihung des nach ihm benannten Kreisverkehrs stehen vor der Tür. Franz möchte sich an diesem Tag einfach nur zurücklehnen und von seinen Kollegen und Freunden feiern lassen. Doch daraus wird nichts, denn plötzlich taucht der spielsüchtige Lotto-Otto auf und bittet ihn um Hilfe. Lotto-Otto hat extrem hohe Spielschulden und wird von gewaltsamen Geldeintreibern immer wieder bedroht.

Bevor Eberhofer überhaupt entscheiden kann, ob er dem Spielsüchtigen hilft, ereignet sich ein tragisches Unglück. Der Kiosk von Lotto-Otto explodiert, wobei seine eigene Mutter umkommt. Franz muss die Täter so schnell wie möglich aufspüren, bevor noch weitere Menschen zu Schaden kommen. In solchen Fällen würde Franz eigentlich seinen Freund und ehemaligen Kollegen Rudi Birkenberger um Hilfe bitten. Doch dieser hat gerade keine Zeit, weil er neu verliebt ist und deswegen hauptsächlich mit seiner Freundin beschäftigt ist. Wird es Eberhofer dennoch gelingen, den Mörder von Lotto-Ottos Mutter zu finden und diesen zu beschützen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Guglhupfgeschwader"

Schauspieler Sebastian Bezzel verkörpert natürlich auch im neusten Eberhofer-Krimi mit dem Namen "Guglhupfgeschwader" wieder die Hauptrolle des Dorfpolizisten Franz Eberhofer.

So sieht die weitere Besetzung des Films aus:

Schauspieler Rolle Simon Schwarz Rudi Birkenberger Lisa Maria Potthoff Susi Gerhard Wittmann Leopold Eberhofer Eisi Gulp Papa Eberhofer Enzi Fuchs Oma Eberhofer Sigi Zimmerschied Moratschek Daniel Christensen Flötzinger Max Schmidt Wirt Wolfi Stephan Zinner Metzger Simmerl Stefanie Reinsperger Theresa Johannes Berzl Lotto-Otto Michael A. Grimm Mike Kuglmayer James Newton Mormone Christo Klahr Simon Fichtner Daniel Holzberg Sachbearbeiter

Film-Reihe: Das sind alle Filme der Eberhofer-Krimi-Reihe

"Guglhupfgeschwader" ist der achte Teil der Eberhofer-Film-Reihe, die seit 2013 im Kino läuft. Mit "Reh-Ragout-Rendevous" ist für 2023 auch schon der nächste Film geplant.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Filme: