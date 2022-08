"Guidos Deko Queen": Alles rund um Übertragung und Sendetermine

"Guidos Deko Queen" gibt es wieder auf Vox zu sehen. Alles rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung gibt es hier.

Dekofans aufgepasst: Eine neue Staffel von "Guidos Deko Queen" ist mit einer neuen Staffel am Start. Guido Maria Kretschmer, der mittlerweile beim Sender Vox nicht mehr wegzudenken ist, präsentiert Staffel 3 seiner Deko-Sendung. Seit 2012 moderiert der Designer ebenfalls die Modesendung "Shopping Queen", die täglich von Montag bis Freitag bei Vox zu sehen ist.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Ähnlich wie bei "Shopping Queen" gibt Guido Maria Kretschmer am Anfang ein Motto vor. Fünf Dekospezialistinnen und Dekospezialisten treten anschließend gegeneinander an und müssen Fingerspitzengefühl beweisen. Wer hat das beste Deko-Händchen? Wer ist am kreativsten? Wer arbeitet unter Zeitdruck am besten? Wer kann die perfekten Wohntrends am besten umsetzen?

Die Kandidatinnen stehen im direkten Vergleich. Es wird gestrichen, geschraubt und dekoriert. Am Ende jeder Woche kürt Guido "Die Deko Queen" in Hamburg. Das Motto der ersten Woche lautet: „Gut gemustert - Erzeuge durch wiederkehrende Strukturen eine neue Raum-Dynamik!".

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 3 von "Guidos Deko Queen" erfahren? Wann sind die Sendetermine? Gibt es eine Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Wir haben die Infos.

Wann war der Start von "Guidos Deko Queen", Staffel 3?

Fans der Sendung "Guidos Deko Queen" müssen sich nicht länger gedulden. Der Start der der neuen Staffel war am 29. August 2022.

Das sind die Sendetermine von "Guidos Deko Queen", Staffel 3

Jede Woche treten fünf Kandidatinnen und Kandidaten bei "Guidos Deko Queen" gegeneinander an. Jeder Kandidat bekommt einen Sendetag, daher wird es an jedem Werktag eine neue Folge geben. Ausgestrahlt werden die Sendungen an den jeweiligen Tagen um 16 Uhr.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Sendeterminen von "Guidos Deko Queen" inklusive Motto und Kandidaten, die bisher bekannt sind.

Ab 29. August 2022

Motto: "Gut gemustert – Erzeuge durch wiederkehrende Strukturen eine neue Raum-Dynamik"

Kandidaten: Karin (Tag 1), Julia (Tag 2), Paula (Tag 3), Printha (Tag 4), Donija (Tag 5)

Ab 05. September 2022

Motto: "Gegensätze ziehen sich an – Elektrisiere deinen Raum mit starken Farbkontrasten"

Kandidaten: Denise (Tag 1), Filiz (Tag 2), Teresa (Tag 3), Pinar (Tag 4), Jeannine (Tag 5)

Ab 12. September 2022

Motto: "Fernweh – Bringe Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände"

Kandidaten: Mina (Tag 1), Matthias (Tag 2), Marie Luise (Tag 3), Maria (Tag 4), Lilli (Tag 5)

Ab 19. September 2022

Motto: "Flauschig, wohnlich, angesagt – bringe mit deinem neuen Teppich Gemütlichkeit in dein Zuhause"

Kandidaten: Lea (Tag 1), Davide (Tag 2), Vanessa (Tag 3), Benedita (Tag 4)

Gibt es von "Guidos Deko Queen", Staffel 3 eine Übertragung live im TV und Stream?

Wie die ersten beiden Staffeln von "Guidos Deko Queen" ist auch Staffel 3 live beim Sender Vox zu sehen. Die Sendung kann auch parallel im Livestream mitverfolgt werden. Dafür ist allerdings ein Abo beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ notwendig. Um die Dienste nutzen zu können, fallen monatliche Kosten von 4,99 Euro an.

Hier gibt es eine Übersicht zu "Guidos Deko Queen":

Was? "Guidos Deko Queen"

"Guidos Deko Queen" Wann? Werktags ab 16 Uhr

Werktags ab 16 Uhr Free-TV ? Vox

? Vox Stream? RTL+

Gibt es eine Wiederholung von "Guidos Deko Queen", Staffel 3?

"Guidos Deko Queen" hört sich spannend an, 16 Uhr werktags ist aber eher ungünstig? Für alle, die zu den ursprünglichen Sendeterminen verhindert sind, jedoch trotzdem Interesse haben, gibt es eine Wiederholung auf RTL+. Ebenso wie für den Stream benötigt man auch für die Wiederholung ein kostenpflichtiges Abo.

"Guidos Deko Queen": Das ist der Moderator

Guido Maria Kretschmer ist ein deutscher Modedesigner, der am 11. Mai 1965 in Münster geboren wurde. Neben "Guidos Deko Queen" moderiert er auch die Sendungen "Shopping Queen", "Promi Shopping Queen", "Geschickt eingefädelt" und "Guidos Masterclass".

In einem Interview mit Vox äußerte er sich zur neuen Staffel von "Guidos Deko Queen" wie folgt: "Ich glaube, dass in diesem Format viel Humor und viel Kraft steckt. So kann man Geschichten von Menschen erzählen. Man kann viel lernen und nachher wohnt man einfach besser und vielleicht ein bisschen schöner. Einrichtung ist ein wichtiger Teil meines eigenen Lebens – schon seitdem ich ein Kind war. Eigentlich hätte ich schon viel früher ein Deko-Format starten können, weil mich diese Thematik eben auch persönlich so begeistert."

Guido Maria Kretschmer ist der Moderator von "Guidos Deko Queen". Foto: Enver Hirsch/ RTL

