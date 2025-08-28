„Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“: Start und Sendetermine - alle Infos zur Sat.1-Sendung

Bei „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ ist der Name Programm: Im Rahmen der Show, die Ende August bei SAT.1 und Joyn zu sehen ist, wollen insgesamt 23 Rekorde entweder gebrochen oder neu aufgestellt werden. Schon im Vorfeld ist klar, dass es spannend wird, denn einer der Rekorde erstreckt sich über ganze 24 Stunden. Moderiert wird die Sendung von Michelle Hunziker und Jörg Pilawa. Gemeinsam führen die beiden das Publikum durch die Show, bei der sich alles um die Frage dreht, wer am Ende die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde erhält. Gewählt wird außerdem der „Rekord der Herzen“, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält.

Wann genau läuft „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“? Wie lauten die Sendetermine und wie sieht es mit der Live-Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Show haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Start von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“

Der Sender SAT.1 hat bereits einen Starttermin für „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ festgelegt: Demnach beginnt die Show am Freitagabend, dem 29. August 2025. Los geht es natürlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Es handelt sich dabei um eine Live-Übertragung.

Sendetermine von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“

Laut Informationen des Senders wird das Live-Event an zwei aufeinanderfolgenden Abenden übertragen, also am 29. und am 30. August 2025. Die Liste der Sendetermine fällt dementsprechend kurz aus. Auch am 30. August beginnt die Übertragung abends um 20.15 Uhr. Hier noch einmal die beiden Termine auf einen Blick:

Freitag, 29. August 2025: „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“, ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Samstag, 30. August 2025: „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“, ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Übertragung von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, lässt sich „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ sowohl kostenlos im Free-TV bei SAT.1 als auch online im Stream über die Plattform Joyn verfolgen. Folglich bleibt es ganz Ihnen selbst überlassen, welche Option Sie präferieren. Das Basisangebot von Joyn mit Werbung ist kostenlos. Zwischen den Sendeterminen am 29. und 30. August geht der Live-Stream auf Joyn weiter. Wer also nichts verpassen möchte, kann dort reinschauen.

Moderatoren von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“: Michelle Hunziker und Jörg Pilawa

Michelle Hunziker ist bekannt als Moderatorin und Schauspielerin mit schweizerisch-italienischen Wurzeln, die in den 1990er-Jahren durch ihre Auftritte in deutschen und italienischen TV-Shows bekannt wurde – unter anderem als Co-Moderatorin bei „Wetten, dass?“ und Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Früher war die heute 48-Jährige außerdem als Model tätig. Jörg Pilawa hat sich seinerseits als Fernsehmoderator einen Namen gemacht, der vor allem mit Quizshows wie „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ und „Quizduell“ einem breiteren Publikum bekannt wurde. Seit den 1990ern gilt er als feste Größe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.