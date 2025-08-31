„Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“: Sendetermine, Rekorde und alle Infos

Bei „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ ist der Name Programm: Im Rahmen der Show, die Ende August bei SAT.1 und Joyn zu sehen war, wollten insgesamt 23 Rekorde entweder gebrochen oder neu aufgestellt werden. Schon im Vorfeld war klar, dass es spannend wird, denn einer der Rekorde erstreckt sich über ganze 24 Stunden. Moderiert wurde die Sendung von Michelle Hunziker und Jörg Pilawa. Gemeinsam führten die beiden das Publikum durch die Show, bei der sich alles um die Frage drehte, wer am Ende die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde erhält. Gewählt wurde außerdem der „Rekord der Herzen“, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält.

Wann genau lief „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“? Wie lauteten die Sendetermine und wie sieht es mit der Live-Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Show haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Start von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“

„Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ ist bei SAT.1 bereits an den Start gegangen: Demnach hat die Show am Freitagabend, dem 29. August 2025, begonnen. Los ging es natürlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Es handelte sich dabei um eine Live-Übertragung.

Sendetermine von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“

Laut Informationen des Senders wurde das Live-Event an zwei aufeinanderfolgenden Abenden übertragen, also am 29. und am 30. August 2025. Die Liste der Sendetermine fällt dementsprechend kurz aus. Auch am 30. August hatte die Übertragung abends um 20.15 Uhr begonnen. Hier noch einmal die beiden Termine auf einen Blick:

Freitag, 29. August 2025: „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“, ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Samstag, 30. August 2025: „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“, ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Übertragung von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, ließ sich „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ sowohl kostenlos im Free-TV bei SAT.1 als auch online im Stream über die Plattform Joyn verfolgen. Folglich blieb es ganz Ihnen selbst überlassen, welche Option Sie präferieren. Das Basisangebot von Joyn mit Werbung ist kostenlos. Zwischen den Sendeterminen am 29. und 30. August geht der Live-Stream auf Joyn weiter. Wer also nichts verpassen wollte, konnte dort reinschauen.

Moderatoren von „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“: Michelle Hunziker und Jörg Pilawa

Michelle Hunziker ist bekannt als Moderatorin und Schauspielerin mit schweizerisch-italienischen Wurzeln, die in den 1990er-Jahren durch ihre Auftritte in deutschen und italienischen TV-Shows bekannt wurde – unter anderem als Co-Moderatorin bei „Wetten, dass?“ und Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Früher war die heute 48-Jährige außerdem als Model tätig. Jörg Pilawa hat sich seinerseits als Fernsehmoderator einen Namen gemacht, der vor allem mit Quizshows wie „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ und „Quizduell“ einem breiteren Publikum bekannt wurde. Seit den 1990ern gilt er als feste Größe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

„Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“: Diese Rekorde wurden aufgestellt

Sowohl am Freitag, dem 29. August 2025, als auch am Samstag, dem 30. August, wurden neue Weltrekorde bei „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ aufgestellt. Das sind die insgesamt neun Weltrekorde von Freitag, dem 29. August 2025:

Sina Ruppenthal (25) aus Dortmund erreichte in 37,44 Sekunden einen Weltrekord im sogenannten Männerwerfen.

Bettina Dorfmann (64) aus Düsseldorf schaffte einen neuen Weltrekord, nachdem sie 19 Barbiepuppen durch Ertasten identifiziert hatte.

Daniel Schmidt (34) aus Hamburg erreichte einen Weltrekord mit einem Slam Dunk vom Trampolin aus einer Distanz von 10,30 Metern.

Orell Herzog (11) aus Ramstein-Miesenbach stellte einen Weltrekord auf, indem er 56 Flaschendeckel mit Karatekicks entfernte.

Die Südtiroler Siegfried Unterpertinger (64) und Gerhard Kohlgruber (69) erreichten einen Weltrekord, nachdem sie zehn Maßkrüge durch Ansaugen übereinandergestapelt hatten.

Merle Loosen (20) aus Rheine erzielte einen Weltrekord mit 41 Saltos, die sie mit einem Gymnastikball auf dem Rücken turnte.

Malte Dünser (35) aus Österreich schaffte den Weltrekord, indem er zehn Luftballons durch die Nase zog.

Der Däne Lars Christiansen (48) bewies sein Wissen über Musikcharts: Er identifizierte sieben Titel anhand ihrer Platzierungen und sicherte sich damit einen Weltrekord.

In nur 2:31 Minuten erklomm Severin Bühler (36) aus der Schweiz einen acht Meter hohen Baumstamm mit Springboards und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Am Samstag, dem 30. August 2025, wurden insgesamt sieben neue Weltrekorde verzeichnet:

Christian Schäfer (33) aus Haßfurt hat den Weltrekord im Merken von Telefonnummern erreicht.

Tom Buxbaum (12) aus Siegen stellte einen Weltrekord im Stunt-Scooter-Fahren auf, indem er 20 Flairs ausführte.

Mika Nieminen (44) aus Finnland bewegte ein 991 Kilogramm schweres Fahrzeug allein mit der Kraft seiner Brustwarzen und holte damit einen Weltrekord.

Matthias Schlitte (38) aus Bebertal stellte einen Weltrekord im 24-Stunden-Armwrestling auf, indem er 1.064 Duelle gewann.

Annika Irmler (36) aus Hamburg erreichte einen Weltrekord, nachdem sie 27 Tischtennisbälle mit der Zunge aus Gläsern beförderte.

Mauricio Farias da Silva (28) aus München schrieb während eines Headspins in 42 Sekunden eine SMS und erzielte damit einen Weltrekord.

Thore (34), Lasse Gauch (31) und Ha Van Duc (33) aus Kiel stellten einen Weltrekord auf, indem sie während eines Vorwärtssaltos gemeinsam 270 Milliliter Wasser tranken.