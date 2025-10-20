KI löst verkorktes Rätsel um Flaschenpost auf Sylt

Heutzutage ist das vielleicht noch vorstellbar, aber unrealistisch. Wie ein Sieg Deutschlands beim Eurovision Song Contest. Vor sieben Jahren hatte eine deutsche Familie im Urlaub am Strand von Sylt eine Flaschenpost gefunden. Der Inhalt: unleserlich und verblasst. Immerhin ein paar Fische, ein Boot und ein Rettungsring waren zu erkennen. Das verkorkte Fläschchen fristete seitdem ein dekoratives Dasein in einem Korb mit Treibholz und Muscheln. Die immer intelligenter werdende künstliche Intelligenz aber ließ den Finder Malte Bayer daran glauben, jetzt das Rätsel lösen zu können.

Erstmal führte sie ihn auf eine nur teilweise richtige Fährte. Noch im September dieses Jahres glaubte er, eine Linda aus dem englischen Reading hätte das Fläschchen von der englischen Küste aus auf Reisen geschickt. Nun hat sich herausgestellt: Linda ist ein Adam, heißt mit Nachnamen Tyndall und übergab die Flasche 2007 im Normandie-Urlaub dem Atlantik. Immerhin aber kommt er aus Reading. Elf Jahre war er damals alt, was als Teilsieg der KI gewertet werden darf, schließlich hatte die ein wahrscheinliches Alter von elf bis 16 Jahren ermittelt.

Flaschenpost verbindet Sylt und Reading über 1000 Kilometer

Über soziale Netzwerke und Nachbarschaftsgruppen erfuhr Tyndall, dass da ein Deutscher nach dem Absender der Flaschenpost suchte. Der Engländer hat sogar noch ein Beweisfoto aus dem Urlaub mit der Flaschenpost. Rund 1000 Kilometer legte die über Atlantik und Nordsee zurück. Dass das Rätsel ihrer Herkunft nun gelöst ist, nimmt dem Geheimen ein wenig Zauber. Oft wird es derartige Geschichten nicht mehr geben. Elfjährige tippen statt schreiben. WhatsApp statt Flaschenpost. Der Glaube an das Unwahrscheinliche erfreut weiterhin. Wie ein Sieg beim Eurovision Song Contest.