Deutsche wollen im neuen Jahr vor allem Stress vermeiden

Bald brechen sie an: Die guten Tage für die Betreiber von Fitnessstudios und Bio-Märkten, die schlechten für Brauereien und Pizzalieferanten. Also kurzzeitig. Der Jahreswechsel steht vor der Tür – und mit ihm die guten Vorsätze. Also die üblichen: mehr Sport, eine gesündere Ernährung, ein bisschen abnehmen. Zumindest in den ersten Tagen bis Wochen, bis man einfach keine Zeit, Lust oder Durchhaltevermögen mehr hat und wieder in den alten Trott zurückfällt.

Laut einer Studie der Krankenkasse DAK sind erstgenannte Vorsätze natürlich weiterhin in den Top Ten der guten Vorsätze für das neue Jahr. Aber eben nicht mehr auf der eins. Das beliebteste Ziel für 2025 lautet demnach: weniger Stress. 71 Prozent der Frauen und 64 Prozent der Männer gab es in der Befragung an. Damit erhält das Ziel Entspannung den höchsten –Zustimmungswert seit 14 Jahren. Knapp dahinter folgt der Vorsatz, weniger am Handy, Computer und TV zu kleben und stattdessen mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Und dann mehr Sport treiben, weniger Fleisch essen – der ganze Summs eben.

Jahreswechsel: Zeit der guten Vorsätze und des Umdenkens

Stellt sich nur die Frage: Wie schafft man es, den Stress zu minimieren und aus dem Hamsterrad auszubrechen? Die sonst gern für andere Dinge gebrauchte Formel „Viel hilft viel, noch mehr hilft noch besser“ scheint kontraproduktiv zu sein, es soll ja weniger werden, also weniger Stress. Und das, Herrschaften, am besten sofort! Also unverzüglich, Pronto, nein: Prontissimo! Ups, schon wieder in alte Denkmuster verfallen. Wer sich Inspirationen für einen sinnvollen, hier nicht aufgeführten Vorsatz holen will, dem sei unser Leitartikel empfohlen. Und damit: einen guten Rutsch. Stressfrei.