Polizist erkennt Tatverdächtigen nach einem Jahr wieder

Der Zufall und ein gutes Gedächtnis haben zur Festnahme eines mutmaßlichen Schlägers geführt. Ein Beamter der Bundespolizei war privat an der Konstablerwache in Frankfurt unterwegs, als ihm ein Mann bekannt vorkam. Es handelte sich um einen Tatverdächtigen, der wegen gefährlicher Körperverletzung seit einem Jahr gesucht wurde, wie die Bundespolizei berichtete. Der Beamte forderte Unterstützung an, uniformierte Kollegen nahmen den 27-Jährigen fest. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Januar 2024 war ein 39-Jähriger an der Konstablerwache von drei Männern niedergeschlagen worden. Sie traten auf das am Boden liegende Opfer ein, das kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Mit schwersten Verletzungen wurde der Geschädigte ins Krankenhaus gebracht. Eine Videoanlage zeichnete die Tat auf.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 43 Jahren nahm die Polizei damals fest, sie kamen in Untersuchungshaft. Der dritte Mann entkam - bis der Beamte ihn rund ein Jahr später wiedererkannte.