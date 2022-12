"Leon - Kämpf um deine Liebe": Alle Infos zum neuen GZSZ-Spinoff

"Leon – Kämpf um deine Liebe": Alle Infos zu Sendetermin, Besetzung und Handlung beim GZSZ-Spinoff gibt es bei uns.

Hochzeitsdrama und ein plötzlich wiederauftauchender, längst verschollener Bruder: Das ist der Spielfilm "Leon – Kämpf um deine Liebe". RTL präsentiert nach "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" die Fortsetzung des GZSZ-Spinoffs mit den Stars Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos, zwei neuen Gesichtern sowie einigen vertrauten Figuren aus der Stamm-Soap. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen möchten.

"Leon - Kämpf um deine Liebe" als GZSZ-Spinoff: Wann ist der Sendetermin?

RTL hat die Ausstrahlung des neuen GZSZ-Ablegers "Leon - Kämpf um deine Liebe" für Mittwoch, 11. Januar 2023, angekündigt. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. Bereits eine Woche vorher, ab 4. Januar 2023, wird der Spielfilm beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ abrufbar sein.

Besetzung von "Leon - Kämpf um deine Liebe": Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast?

Beim Dreh, von links: Daniel Fehlow, Susan Sideropoulos, Daniel Roesner, Sarah Hannemann Foto: RTL/Matthias Marx

Daniel Fehlow als Leon

als Leon Susan Sideropoulos als Sarah

als Sarah Hannemann als Michelle

Hannemann als Michelle Daniel Roesner als Jan

Kathrin Osterode als Elli

Frederic Heidorn als Conny

Tim Olrik Stöneberg als Matti

Joey Altmann als Oskar

Wolfgang Bahro als Jo Gerner

Ulrike Frank als Katrin Flemming

Felix von Jascheroff als John Bachmann

Ein gutes Vierteljahrhundert ist Daniel Fehlow (47) nun schon bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Leon Moreno zu sehen - vor rund einem Jahr bekam er dann endlich sein erstes eigenes Spinoff "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst". Die Darsteller der beiden Hauptrollen zeigen sich jetzt von der Fortsetzung begeistert.

"Sarah erlebt manches einfach anders, als Leon es zu sehen meint", sagt Daniel Fehlow. "Daraus entwickelt sich der Kampf um die Liebe der beiden." Und seine Partnerin hebt eher den romantischen Aspekt hervor: "Mein Highlight war der dramatische Hochzeits-Dreh. Alles war dafür wunderschön hergerichtet. Tausende Lichter haben eine atemberaubende Atmosphäre gezaubert. Ob es letztendlich zum Ja-Wort kommt, bleibt spannend. Dazu noch die alten GZSZ-Kollegen. Herrlich!" schwärmt Susan Sideropoulos.

Produzentin von "Leon – Kämpf um deine Liebe" ist Annette Herre, Producerin Claudia Danne. Das Drehbuch stammt von Nina Blum. Regisseur ist Klaus Knoesel, die Kamera führt Florian Licht. Die Redaktion seitens RTL liegt bei Christina Pachutzki. Verantwortlich und Executive Producerin beim Sender ist Christiane Ghosh. Die Produktion von GZSZ und allen seinen Spinoffs liegt bei UFA Serial Drama.

Handlung - Worum dreht es sich beim GZSZ-Spinoff "Leon - Kämpf um deine Liebe"?

Während Leon und Sarah voll mit der Planung ihrer Hochzeit beschäftigt sind, schneit in Engelshoop auf Rügen plötzlich ein völlig unerwarteter Besucher ins Haus: Jan. Sarahs Bruder ist vor 30 Jahren spurlos verschwunden, und die überraschende Wiederkehr erweist sich für die Beteiligten alles andere als einfach. Leon gönnt seiner Zukünftigen ihre Freude zwar von ganzem Herzen, aber irgendetwas an Sarahs Bruder kommt ihm merkwürdig vor. Weshalb taucht der nach drei Jahrzehnten plötzlich wieder auf? Und das ausgerechnet kurz vor der Hochzeit? Was will er wirklich von Sarah?

Lesen Sie dazu auch

Das Paar gerät in einen heftigen Zoff. Leon versucht alles, um seine düsteren Vermutungen zu beweisen und bringt damit letztlich sogar sein Leben in Gefahr. Wird Sarah am Schluss noch herausfinden, wem sie wirklich ihr Vertrauen schenken kann?