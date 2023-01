Susan Sideropoulos ist die Meisterin des Comebacks

Die Schauspielerin Susan Sideropoulos war zehn Jahre lang fester Bestandteil von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach dem Tod ihrer Serienrolle stürzte sie in die berufliche Sinnkrise – und kämpfte sich zurück.

Einige Wochen lang war alles streng geheim: Schon im vergangenen November ist Schauspielerin Susan Sideropoulos an das Set der Serie "Guten Zeiten, schlechte Zeiten" zurückgekehrt – aber am Anfang durfte niemand außer der Crew etwas davon wissen. Denn mit Sideropoulos taucht nun ein einstiger Publikumsliebling wieder auf dem Fernsehbildschirm auf, mehr als elf Jahre nach dem Serientod.

Zehn Jahre lang, von 2001 bis 2011, verkörperte Sideropoulos die Geschäftsfrau Verena Koch. In der Serie fand Koch mit Leon Moreno (Daniel Fehlow) das große Glück. Ähnlich wie ihre Rolle gründete auch Sideropoulos eine Familie, 2005 heiratete sie ihre Jugendliebe Jakob Shtizberg. Nach Geburt ihres Sohns Joel war sie bald wieder schwanger und verließ kurz vor der bevorstehenden Geburt ihres zweiten Sohnes Liam Chaim die Soap. Aus einer geplanten Babypause wurde das vollständige Serien-Aus, Verena Koch starb in einem Autounfall.

Die Angebote bleiben für Susan Sideropoulos aus

Vier Jahre nach ihrem "GZSZ"-Ausstieg bekommt sie die Chance auf eine TV-Rückkehr. Sie erhält die Hauptrolle in der Sat.1-Vorabendserie "Mila". Angesetzt sind 287 Folgen. Doch nach zehn Ausstrahlungstagen ist jäh Schluss, die Quoten sind zu schlecht. Die einst gefeierte Schauspielerin muss nun auf Angebote warten. Doch die bleiben aus.

Sideropoulos stürzt in eine Sinnkrise. "Was kann ich schon tun? Ich bin machtlos, ich kann nur warten", schreibt sie später in ihrem Buch "Rosarotes Glück". Vielen sei nicht bewusst, dass man als Schauspieler wahnsinnig fremdbestimmt sei: "Der Caster muss 'Ja' sagen, der Produzent, der Sender. Es müssen alle Rädchen ineinandergreifen."

Susan Sideropoulos kommt zurück als Autorin

Unterstützung erhält sie in dieser Zeit von ihrem Partner, der sie zum Umdenken anregt: Sie solle ihre rosarote Brille wiederentdecken. Sideropoulos setzt den Ratschlag um, 2021 erscheint ihr Buch, sie tritt in der ProSieben-Show "The Masked Singer" auf.

Ein Jahr später kehrt sie in der Spinoff-Serie "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" in die Welt von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. In der Sendung trifft die Figur Leon auf eine seiner großen Liebe zum Verwechseln ähnliche Frau, Sideropoulos Comeback als Schauspielerin wird möglich: Nach zwölf Jahren tritt sie wieder in der Daily-Soap auf. Ihre Reaktion? "Als ich im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint", berichtet sie in einem Interview mit RTL.