Nach Kritik des Superstars: H&M nimmt Justin-Bieber-Kollektion aus Verkauf

Die scharfe Kritik von Justin Bieber zeigt ihre Wirkung: H&M hat eine Kollektion mit Abbildern des Popstars aus dem Verkauf genommen.

H&M ist "Sorry", um es mit dem Titel eines der bekanntesten Lieder von Justin Bieber zu sagen. Der schwedische Modekonzern nimmt nun eine Kollektion mit Abbildern des Superstars aus dem Verkauf. Der Musiker hatte zuvor scharfe Kritik an dieser geübt und seinen Fans davon abgeraten, die Produkte zu kaufen.

H&M nimmt Justin-Bieber-Kollektion "aus Respekt vor der Zusammenarbeit" aus dem Verkauf

H&M teilte am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit, dass man die Kleidungsstücke "aus Respekt vor der Zusammenarbeit und vor Justin Bieber" aus dem Verkauf genommen hatte. Zuvor hatte das Unternehmen allerdings ordnungsgemäße Genehmigungsverfahren befolgt.

Bereits am Mittwochmorgen war die Justin-Bieber-Kollektion im Online-Shop des Modekonzerns nicht mehr zu finden. Bieber hatte zuvor via Instagram mitgeteilt, dass er für die Kollektion keine Zustimmung oder Erlaubnis erteilt hatte. "Ich habe keine der Merch-Kollektionen genehmigt, die H&M verkauft", schrieb er. Es stellt sich die Frage, ob Bieber nicht in alle Lizenzierungsgeschäfte eingeweiht ist, welche sein Management eingeht.

H&M-Kollektion: Justin Bieber riet Fans vom Kauf ab

Vorausgegangen war scharfe Kritik von Bieber an der Kollektion. Der Popstar hatte seinen Fans davon abgeraten, die Produkte zu kaufen. Er bezeichnete die Kollektion auf Instagram als "Müll" und schrieb "ich würde das an eurer Stelle nicht kaufen". Auf der Social-Media-Plattform hat Bieber rund 270 Millionen Follower.

Die Kollektion von H&M bestand aus T-Shirts, Pullovern, einer Einkaufstasche und einer Handyhülle. Auf allen Produkten war das Konterfei des 28 Jahre alten Kanadiers, in schwarz-weiß gehalten, aufgedruckt. Auf der Handyhülle stand der Satz "I Miss You More Than Life". Ein Zitat aus Biebers Song "Ghost".

H&M bietet zahlreiche Artikel an, welche sich auf Musiker, Bands und andere Lizenzprodukte beziehen. So gibt es bei dem Modekonzern beispielsweise Nirvana-Hoodies, AC/DC-Kapuzenpullover oder Micky-Mouse-Shirts.

