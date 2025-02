Zauberzutat Haferflocken: Kann man mit Overnight Oats abnehmen?

Haferflocken sind Bestandteil vieler populärer Diäten und das hat seine Gründe: Sie sind vielseitig einsetzbar, machen satt und liefern wichtige Nährstoffe für den menschlichen Körper. Im Gegensatz zu beispielsweise Kraftriegeln aus Haferflocken, die nach der Zubereitung in den Backofen müssen, sind Haferbrei und sogenannte Overnight Oats schneller und einfacher gemacht. Doch was sind Overnight Oats eigentlich? Und kann man mit ihnen abnehmen? Dieser Text soll diese beiden und weitere Fragen beantworten.

Was sind Overnight Oats und wie macht man sie?

Die Bandbreite an Rezepten und Verwendungsmöglichkeiten für Haferflocken ist groß. In der langen Liste tauchen auch Overnight Oats auf. Im Grunde, so erklärt es der Ernährungsverlag eatsmarter.de, handelt es sich dabei um Haferflocken, die über Nacht (englisch overnight) eingeweicht werden.

Beliebtheit hat das Rezept gewonnen, weil es ohne viel Aufwand ein leckeres Frühstück bereitet. Ob die Haferflocken tatsächlich über Nacht einweichen oder doch am Tag ist nicht relevant. Wichtig ist nur: Die Haferflocken nehmen Flüssigkeit, egal ob beispielsweise Wasser, Milch oder pflanzliche Alternativen, gleichermaßen gut auf. Es entsteht eine weiche, cremige Masse.

In vielen Rezepten werden die eingeweichten Haferflocken ergänzt mit Nüssen, Beeren, Leinsamen, Kokos(öl) und/oder geschmacklich passenden Früchten wie Bananen. Der Unterschied zu Porridge liegt laut der Ernährungsseite foodboom.de einzig in der Zubereitung: Während Overnight Oats kalt angerührt werden und quellen, wird dieser Prozess bei Porridge durch Erhitzen und Aufkochen beschleunigt.

Warum sind Overnight Oats gesund?

Haferflocken eilt der Ruf voraus, gesund zu sein. Auch bei Porridge macht die Zauberzutat Haferflocken den entscheidenden Teil aus. Gerade in Vollkorn-Haferflocken stecken komplexe, langkettigen Kohlenhydrate, berichtet Ökotest, welche gut verdaulich sind und lange satt machen. Außerdem seien sie reich an Ballaststoffen.

Haferflocken seien der Gesundheit insofern zuträglich, als dass sie das Immunsystem schützen, gegen diverse Magen-Darm-Beschwerden helfen oder vorbeugen, sogar den Blutdruck senken können, also auch Herzinfarkten und Schlaganfällen entgegenwirken. Weil man die Haferflocken für Overnight Oats einweicht, habe das nicht nur den Vorteil, praktisch zu sein. So würden auch Mineralstoffe wie Zink besser verfügbar werden.

Gibt man seinen Overnight Oats entsprechend "gesunde" Lebensmittel hinzu, wird das ganze Gericht gesünder. Ein Beispiel für ein gesundes Topping sind Himbeeren.

Mit Overnight Oats abnehmen: Geht das?

Pro 100 Gramm haben Haferflocken laut Ökotest rund 350 Kalorien. Fügt man Wasser hinzu, wird die Kalorienanzahl nicht erhöht. Anders sieht es etwa aus, wenn man zum Beispiel Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett verwendet: Dann kommen für 100 Milliliter 65 Kalorien obendrauf. So und durch den Einsatz oder Verzicht von weiterer Zutaten für die Overnight Oats lässt sich die Höhe der Kalorien steuern.

Die enthaltenen langkettigen Kohlenhydrate und Ballaststoffe aus dem Vollkornprodukt machen lange satt, so Ökotest in einem Bericht. Der Blutzuckerspiegel klettere nur langsam nach oben, was wiederum Heißhungerattacken unterbindet oder weniger wahrscheinlich macht. Wie bei jeder Diät ist, am Ende aber vor allem entscheidet, dass es zu einem Kaloriendefizit kommt.