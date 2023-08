Der frühere TV-Koch Schuhbeck muss in den nächsten Tagen ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft München hat Schuhbecks Anwalt das Schreiben übergeben, das seine Gefängnisstrafe besiegelt. Schon in den nächsten Tagen könnte der 74-Jährige einrücken.

Noch vor ein paar Tagen hatte Alfons Schuhbeck gesagt, er wisse selbst nicht, wann es soweit ist. Jetzt hat es der einstige Top-Koch schwarz auf weiß: Er muss seine Haftstrafe antreten. Das gab die Staatsanwaltschaft München I am Freitagnachmittag bekannt. "Heute können wir Ihnen mitteilen, dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat", heißt es von den Strafverfolgern.

Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung verurteilt

In der bayerischen Strafvollstreckungsordnung steht dazu folgendes: "In der Ladung ist der verurteilten Person grundsätzlich eine Frist zu setzen, binnen derer sie sich in der angegebenen Vollzugsanstalt einzufinden hat; die Frist wird in der Regel so bemessen, dass ihr mindestens eine Woche zum Ordnen ihrer Angelegenheiten bleibt." Im Fall Schuhbeck "sollte der Haftantritt in den nächsten Tagen erfolgen", so die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Schuhbeck wurde wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe im Herbst vergangenen Jahres zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Aller Voraussicht nach wird der frühere Promi-Liebling seine Gefängnisstrafe in der Justizvollzugsanstalt Landsberg verbüßen. Der Vollstreckungsplan in Bayern sieht vor, dass Häftlinge mit einem Strafmaß zwischen neun Monaten und sechs Jahren – Schuhbeck fällt also mitten hinein – dort in Haft genommen werden, vor allem, wenn sie wie der Koch sogenannte Erstverbüßer sind.

Lesen Sie dazu auch