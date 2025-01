36-Jähriger fährt mit Transporter auf Feuerwehrkräfte zu

In Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) ist ein Mann in der Silvesternacht mit einem Transporter auf Einsatzkräfte der Feuerwehr zugefahren. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizeidirektion Werra-Meißner gemeinsam mitteilten, musste eine Einsatzkraft zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Eine andere habe sich an ein Feuerwehrfahrzeug gepresst, um einem Zusammenstoß zu entgehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Den Angaben zufolge hatte die Feuerwehr zuvor für Aufräumarbeiten nach dem Brand eines Buswartehäuschens die Straße gesperrt. Der 36-jährige Fahrer des Transporters habe zunächst angehalten, während Einsatzkräfte auf der Fahrbahn die Schläuche einrollten. Plötzlich sei der Mann mit seinem Fahrzeug angefahren.

Bei der Fahndung in Witzenhausen wurde der Mann laut Mitteilung gefunden und festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,1 Promille. Zudem besitzt der 36-Jährige den Angaben zufolge keinen Führerschein. Ein Haftrichter habe gegen ihn einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen, hieß es. Dieser sei verbunden mit einer Meldeauflage zunächst außer Vollzug gesetzt worden.