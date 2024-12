Hai tötet italienischen Touristen in Ägypten

Vor der Küste im Süden Ägyptens sind zwei Touristen aus Italien von einem Hai angegriffen worden. Das schrieb das Umweltministerium des Landes am Sonntag auf Facebook. Einer der Männer sei demnach im demnach Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Angriff ereignete sich nördlich des Ferienortes Marsa Alam an der Küste zum Roten Meer. Der Strandabschnitt, an dem der Hai angriff, wurde für zwei Tage gesperrt.

Tourist aus Italien stirbt nach Angriff von Hai

Laut den Angaben des Umweltministeriums habe das Tier die zwei Männer weit draußen vor der Küste außerhalb des Schwimmbereichs attackiert. Die Behörde kündigte an, den Vorfall mithilfe einer Dringlichkeitskommission umfassend untersuchen zu wollen. Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtete, sei der getötete Tourist ein 48-Jähriger Römer gewesen. Der andere verletzte Italiener sei 69 Jahre alt, wie die Zeitung unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos weiter schrieb. Den Berichten zufolge seien beide Männer vor der ägyptischen Küste auf der Suche nach Schildkröten oder Dugongs gewesen, einer bedrohten Art von Seekühen, die unter anderem im offenen Roten Meer vorkämen. Die Touristen seien demnach allein unterwegs gewesen.

In der Vergangenheit ereigneten sich bereits mehrere tödliche Angriffe durch Haie in Ägypten. 2022 verletzte ein Raubfisch eine 68-jährige Touristin aus Österreich tödlich. Im Jahr darauf erlag ein Tourist aus Russland Verletzungen, die ihm ein Hai zugefügt hatte. In der Regel greifen Haie aber sehr selten Menschen an. Statistisch gesehen gibt es etwa nach Schlangenbissen oder durch Angriffe von Hunden deutlich mehr Todesopfer. Attacken durch Raubfische sorgen allerdings stets für große Aufmerksamkeit. Erst am Samstag ist ein Mann vor der australischen Küste von einem Hai angegriffen und getötet worden. (mit dpa)