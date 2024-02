Tigerhai attackiert Frau in Australien

Vor einer kleinen australischen Insel wurde eine Frau am Montag von einem zwei Meter lange Tigerhai angegriffen. Sie befindet sich in einem kritischen Zustand.

Eine 46-jährige Frau wurde vor einer kleinen Insel an der Westküste Australiens von einem Tigerhai attackiert. Sie hatte sich am Montagmittag gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) vor Sandland Island nördlich des Küstenortes Jurien Bay in nur hüfttiefem Wasser befunden, als der rund zwei Meter lange Raubfisch angegriffen habe, berichtete die Nachrichtenagentur AAP am Montag unter Berufung auf die Behörden.

Frau nach Hai-Angriff in Australien in kritischem Zustand

Rettungskräfte brachten die Verletzte mit einem Boot zurück ans Festland. Von dort wurde sie mit einem Hubschrauber in das etwa 220 Kilometer entfernte Perth geflogen. Wie der australische Sender ABC berichtet, befinde sich die Frau in einem kritischen Zustand und sollte am Montagnachmittag operiert werden. Welche Verletzungen sie erlitt, ist bislang nicht beknann. Nach dem Vorfall wurden mehrere Strände in der Region gesperrt.

Sandland Island liegt nur etwa 300 Meter vom Ufer entfernt und ist etwa zwei Hektar groß. Der Nachrichtenseite WAToday zufolge leben im Meer vor der Insel Seelöwen, viele Reiseagenturen biete Ausflüge dorthin an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Frau in Sydney im Januar von Hai angegriffen

Haiangriffe sind selten, im vergangenen Jahr lag die Zahl der unprovozierte Haiangriffe, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, weltweit bei 69. Zehn davon endeten tödlich.

Lesen Sie dazu auch

Erst Ende Januar wurde eine 29-Jährige im Hafen von Sydney von einem Hai attackiert und schwer verletzt. Die Frau war bei Sonnenuntergang in Elizabeth Bay, einer bekannten Bucht unweit des Zentrums mit Opernhaus und Harbour Bridge, in der Nähe eines Stegs schwimmen gegangen. Dort biss der Hai zu und verletzte die 29-Jährige am Bein. Wie AAP unter Berufung auf Augenzeugen und Experten berichtet, habe es sich bei dem Raubfisch um einen Bullenhai gehandelt. (mit dpa)