Erster Angriff in New York seit Jahrzehnten: Frau nach Hai-Biss schwer verletzt

Immer wieder werden an Stränden in New York Haie gesichtet, Angriffe sind aber äußerst selten. Nun wurde jedoch eine Schwimmerin attackiert und schwer verletzt.

Am Montagnachmittag wurde eine 65-jährige Frau an einem Strand der Millionenmetropole New York von einem Hai schwer verletzt. Sie war am Rockaway Beach im Stadtteil Queens im Wasser, als das Tier sie ins Bein biss. Das teilten die zuständigen Behörden der Stadt New York mit. Wie die New York Times berichtet, holten Rettungsschwimmer die Frau aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Danach sei sie ins Krankenhaus gebracht worden. Sie befinde sich in "kritischem, aber stabilem" Zustand. Als eine Hubschrauberbesetzung nach dem Angriff im Wasser nach Haien suchten, konnten sie keine entdecken.

Verschiedenen Datenbanken zufolge handelt es sich bei dem Vorfall um den ersten Hai-Angriff an einem städtischen Strand von New York seit Jahrzehnten, hieß es. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Rockaway Beach vorerst für einen Tag geschlossen. Feuerwehr und Polizei würden das Meer aus der Luft nach Haien absuchen.

Letzter Hai-Angriff am Rockaway Beach in New York 1953

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren im Atlantik rund um New York und die vorgelagerte Insel Long Island Haie gesichtet, unter anderem weil sich die Wasserqualität verbessert hat. Angriffe der Tiere bleiben trotzdem selten. Laut dem Florida Museum of Natural History gab es im vergangenen Jahr weltweit nur 57 bestätigte, unprovozierte Angriffe. 41 davon ereigneten sich in den USA.

Wie CNN berichtet, ereignete sich der letzte unprovozierte Hai-Angriff am Rockaway Beach im Jahr 1953. Damals wurde ein Mann beim Angeln gebissen. Die letzte provozierte Attacke in New York ereignete sich 2010 vor Long Island. Ein Mann hatte beim Angeln einen Hai gefangen, von dem er dann verletzt wurde.

Mutmaßliche Hai-Angriffe auf Long Island im Juli

Anfang Juli berichtete unter anderem der Sender NBC New York von mutmaßlichen Hai-Attacken an verschiedenen Stränden auf Long Island. Innerhalb von zwei Tagen wurden offenbar fünf Menschen von Haien gebissen. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

