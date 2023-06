Mann stirbt nach Hai-Angriff in Hurghada

Im ägyptischen Badeort Hurghada wurde ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet. Offenbar wurde das Tier durch Tierkadaver, die Viehhändler ins Meer geworfen hatten, angelockt.

Ein Mann wurde im ägyptischen Badeort Hurghada am Roten Meer von einem Hai angegriffen und erlag danach seinen Verletzungen. Das teilte das ägyptische Umweltministerium am Donnerstagabend mit. Verantwortlich für den Vorfall sei ein Tigerhai, der später gefangen worden sei. Die Ursache des Vorfalls werde untersucht. Das Ministerium nannte zunächst keine weiteren Details.

Hai-Angriff in Ägypten: Offenbar von Tierkadavern angelockt

Bei dem Opfer handle es sich um einen russischen Staatsbürger, wie lokale Medien berichten. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS wurde der Mann 1999 geboren. Er lebte in Ägypten und sei kein Tourist gewesen. Ein Boot habe lokalen Medien zufolge noch versucht, den Mann, der verzweifelt um Hilfe geschrien habe, zu retten. Doch das Boot habe sich ihm nicht schnell genug nähern können.

Medien berichten unter Berufung auf örtliche Behörden, dass der Hai durch Abfälle angelockt wurde. Demnach sollen Viehhändler tote Tiere ins Meer geworfen haben. Haie fressen Kadaver, die oft auch an die Küste gespült werden. Dort verwechseln sie die Beute manchmal mit schwimmenden Menschen und greifen diese deshalb an, hieß es weiter. Nach Angaben des Ministeriums wurde der Strand für zwei Tage geschlossen. Auch an Stränden in der Nähe hätten örtliche Behörden ein Verbot des Schwimmens, Schnorchelns und anderer Wassersportaktivitäten erlassen.

Hai-Angriffe in Ägypten selten

Unter anderem für Taucher ist das Rote Meer ein beliebtes Reiseziel. Hai-Angriffe sind dort eigentlich selten. Doch vereinzelt kommt es zu tödlichen Attacken. Im Sommer vergangenen Jahres wurden zwei Frauen, darunter eine Österreicherin, bei einem Hai-Angriff getötet. 2018 starb ein Tourist aus Tschechien, 2015 ein Deutscher. Generell sind Hai-Angriffe eine Seltenheit. Den unzähligen Haien, die die Meere bevölkern, stehen pro Jahr nur ein paar Dutzend Angriffe auf Menschen gegenüber – die wenigsten davon tödlich.

