Nach tödlichem Haiangriff auf deutsche Urlauberin: Wurde der Raubfisch durch Essensreste angelockt?

„Es ist ein traumhaftes Segelabenteuer, das du so schnell nicht vergessen wirst.” So oder ähnlich werben im Internet zahlreiche Skipper um Mitreisende, die von der spanischen Ferieninsel Gran Canaria entlang der westafrikanischen Küste Richtung Süden zu den Kapverdischen Inseln segeln wollen. Eine Woche bis zehn Tage dauert der Trip – je nach Wind und Wetter. Es geht mit dem Segelboot vorbei an der von Marokko besetzten Westsahara, dann an Mauretanien, bis zum Inselstaat Kap Verde, der vor der Küste Senegals im Atlantik liegt.

Mit seinen messerscharfen Zähnen riss er ihr ein Bein aus

Für eine 30-jährige Deutsche, die aus Süddeutschland stammen soll, wurde diese Segeltour nun zum Albtraum: Sie war am 14. September, zusammen mit weiteren Mitreisenden, an Bord des 17-Meter langen Katamarans „Dalliance Chichester” von Gran Canaria aus losgesegelt. Am dritten Tag der Bootstour verblutete sie nach dem Angriff eines Hais, der ihr mit seinen messerscharfen Zähnen ein Bein ausriss. Zu diesem Zeitpunkt war das Schiff, das unter britischer Flagge fährt, auf hoher See mitten im Atlantik – weit weg von rettender Hilfe.

Als die Besatzung einen Notruf absetzte, befand sich das Boot bereits mehr als 500 Kilometer von Gran Canaria entfernt. Die Tragödie ereignete sich auf der Höhe der Westsahara-Stadt Dakhla. Ein Fischerort, von dem regelmäßig Flüchtlingsboote mit afrikanischen Migranten Kurs auf die Kanarischen Inseln nehmen. Doch auch bis zur afrikanischen Küste waren es zum Unglückszeitpunkt 180 Kilometer.

Rettungshubschrauber kam erst nach vier Stunden

Als vier Stunden nach dem Notruf ein spanischer Rettungshubschrauber die schwer verletzte Deutsche an Bord nahm, hatte die Frau bereits viel Blut verloren. Auf dem Rückflug Richtung Gran Canaria verstarb sie. Nun untersucht ein Ermittlungsrichter in der Gran-Canaria-Stadt Las Palmas die Umstände ihres Todes.

Die kanarische Tourismusindustrie sorgt sich derweil, dass internationale Schlagzeilen wie „Tödlicher Haiangriff vor Gran Canaria” das gute Image der Kanarischen Inseln beschädigen könnten. Der Tourismusbeauftragte Gran Canarias, Carlos Álamo, sah sich deswegen zu der Erklärung veranlasst, dass die Frau nicht in kanarischen Gewässern von dem Hai attackiert worden sei. An den Küsten der Kanaren gebe es für die Touristen „keine Gefahr durch die Lebewesen des Meeres”.

Inzwischen wurden weitere Einzelheiten der Tragödie bekannt. Demzufolge wurde die Frau nicht beim Schwimmen im Meer von dem Raubfisch attackiert, sondern als sie vom Schiff aus angelte. „Der Angriff geschah, als die Frau Köder ins Meer warf, um vom Katamaran aus zu fischen“, berichtete die Zeitung La Provincia, das einflussreichste Blatt der Kanarischen Inseln.

Besatzung wollte angeblich größere Fische fangen

Auch das kanarische Inselfernsehen CTV berichtete unter Berufung auf die Ermittler, dass die Frau und weitere Besatzungsmitglieder Essensreste ins Meer gestreut hätten, um größere Fische an den Angelhaken zu bekommen. Die tiefen Gewässer vor der Westsahara gelten als äußerst fischreich. Auch jede Menge Haie tummeln sich hier.

Die Sonne schien. Es war warm. Vermutlich deswegen habe die Frau beim Angeln eines ihrer Beine im kühlenden Wasser baumeln lassen, heißt es weiter. In diesem Moment sei dann plötzlich der Hai aus der Tiefe aufgetaucht und habe zugebissen.

„Was mit der Frau geschehen ist, war vermutlich Pech”, sagt der Meeresbiologe José Juan Castro. Auch wenn Horrorfilme ein anderes Bild vermitteln: Aber Haiangriffe auf Menschen seien selten, erklärte der Wissenschaftler in der großen spanischen Zeitung La Vanguardia. Menschen stünden normalerweise nicht auf dem Speisezettel der Haie.

Kleinere Haie verirren sich manchmal in Badebuchten

Der Forscher verweist darauf, dass es an den Stränden der Kanarischen Inseln bisher „keine schweren Angriffe” auf Menschen gegeben habe. Die Raubfische bevorzugen tiefere Gewässer. Zuletzt war 2017 ein Jugendlicher von einem kleinen Hai an einem Strand Gran Canarias gebissen worden, aber nur leicht verletzt worden. Allerdings verirrten sich jeden Sommer gelegentlich kleinere oder kranke Haie in kanarische Badebuchten, die dann vorübergehend aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Erst vor kurzem war nahe der Küste der Inselhauptstadt Las Palmas de Gran Canaria ein Hammerhai gesichtet worden. Die Inselbehörden beruhigten daraufhin Urlauber wie Inselbewohner mit dem Hinweis: „Manchmal haben wir Besuch in unseren Gewässern.“ Dies sei ein gutes Zeichen für die Qualität des Wassers und die Biodiversität im Meer rund um die Inseln.