Drei Schwerverletzte bei Explosion in Halle – Suche nach Ursachen geht weiter

Auf dem Marktplatz von Halle (Saale) ist es in einem Gebäude zu einer schweren Explosion gekommen. Eine Frau und zwei Mädchen erlitten schwere Verletzung. Die Ursachenforschung läuft weiter.

Am Dienstagabend ist es im Stadtzentrum von Halle (Saale) zu einer schweren Explosion gekommen. Diese hatte sich in einer öffentliche Toilette in einem historischen Gebäude auf dem Marktplatz gegen 18.00 Uhr ereignet. In den Gebäude befinden sich unter anderem Wohnungen und ein Café. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Drei Personen wurden bei der Explosion schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es handelt sich um eine 51 Jahre alte Frau und zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Anwohnerinnen und Anwohner wurden nach dem Vorfall evakuiert. Den Marktplatz sperrte die Polizei in einem Radius von 100 Metern ab.

Explosion in Halle: Ursache bleibt rätselhaft

Am Mittwoch ging die Ursachenforschung weiter. Die Polizei teilte am späten Dienstagabend mit, dass sie nach dem aktuellen Ermittlungsstand von einem tragischen Unfall ausgeht. Es gebe allerdings keine Hinweise auf eine mögliche Gashavarie.

Am Mittwoch blieb der Bereich der Toilettenanlage auf dem Marktplatz von Halle weiterhin gesperrt. Das Haus kann allerdings wieder betreten werden. Ein Statiker prüfe laut Polizei das Gebäude, an dem es Schäden gebe. In welcher Höhe der Sachschaden liegen könnte, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Halle: Explosion in Toiletten auf dem Marktplatz – Gebäude aus der Spätrenaissance

Am Dienstagabend waren Spezialisten der Polizei aus Magdeburg angereist, um nach der Ursache für die Explosion zu suchen. Sie konnten nach dem Abschluss der ersten Untersuchungen Entwarnung geben. Eine akute Gefahrenlage wurde ausgeschlossen. Daher löste die Polizei die weiträumigen Absperrungen auf dem Marktplatz gegen 22.00 Uhr auf.

Polizeifahrzeuge stehen vor dem Marktschlösschen auf dem Marktplatz. Foto: Wilhelm Pischke, dpa

Das betroffene Gebäude befindet sich neben der Marktkirche. Es handelt sich um ein Patrizierhaus, welches aus der Spätrenaissance stammt. Das Haus wird in der Stadt auch Marktschlösschen genannt und beherbergt das Stadtmarketing von Halle (Saale).

