Halloween-Partys in Baden Württemberg 2023: Was ist am 31. Oktober im Ländle geboten?

Verschiedene Halloween-Veranstaltungen stehen Ende Oktober in Baden-Württemberg an. Hier finden Sie Infos zu Partys an Halloween 2023 im Ländle.

Das Horror-Event Halloween steht bevor: Am 31. Oktober feiert alle Welt das gruselige Fest und spukt gemeinsam durch die Nacht. Auch in Baden-Württemberg stehen viele Veranstaltungen an. Hier haben wir für Sie einige der Veranstaltungen zusammengefasst, die Sie am 31. Oktober besuchen können - einige, aber natürlich längst nicht alle. Es gibt viele weitere Partys - beispielsweise in Stuttgart, Mannheim und Heidelberg sowie in Freiburg im Breisgau und Umgebung.

Partys und Veranstaltungen an Halloween 2023 in Baden-Württemberg

In verschiedenen Orten Baden-Württembergs finden Sie Events, an denen Sie teilnehmen und das Gruselfest feiern können.

Halloween Rave w.// Kerstin Eden 3 h Set (Tübingen)

Kerstin Eden ist zu Gast beim Rave an Halloween in Tübingen. Es gibt einen Abend voller Technobeats. Kerstin Eden ist mit einem 3-Stundenset dabei.

: 31. Oktober 2023 ab 22 Uhr Ort: Blauer Turm, Tübingen

Weitere Informationen zum Rave

Halloween-Party im SI Centrum (Stuttgart)

Vampire, Dämonen und andere gruselige Gestalten sind zur Halloween-Party im SI-Centrum herzlich eingeladen. Erleben Sie mehrere DJs auf verschiedenen Tanzflächen - und auch einen VIP-Bereich mit unbegrenztem Getränkeangebot.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22 Uhr Ort: SI-Centrum Stuttgart

Infos zur Party und zu Tickets

Halloween Single Party (Stuttgart)

Stuttgarts Singles können hier vielleicht das letzte Mal eine Halloween-Party allein feiern! Hier wird mit anderen Singles zu Zombie-Beats und Monster-Vibes getanzt. Speed Dating und ein Welcome-Drink sind im Ticketpreis inbegriffen.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21 Uhr Ort: THE NEW GRACE | Cocktailbar & Lounge

Infos zur Party und Tickets

Halloween ab 16 Jahren (Stuttgart)

Die einzige Halloween Party ab 16 Jahren in Stuttgart. Eine Verkleidung ist hier erwünscht, aber nicht obligatorisch. DJ Andy Chiles sorgt für die Musik in der Favela Bar.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 19 Uhr Ort: Favela Bar Stuttgart

Infos zur Party und Tickets

"THE NIGHT OF HORROR" -HALLOWEEN 2023 (Stuttgart)

Die Veranstalter verheißen eine gruselige Nacht - inklusive Horror-Puppen - und Musik aus den Genres Urban, R&B, HipHop und Electronic.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 23 Uhr Ort: PURE Stuttgart

Infos zur Party und Tickets gibt es hier

The Royal Rockers Dirty Disco Halloween (Mannheim)

Die kultige "Dirty Disco Halloween-Party" kehrt in den BLUE TOWER zurück. Bei dieser Veranstaltung sind der Kostüm-Kreativität keine Schranken gesetzt, und DJ JJC sorgt für den Sound des Abends.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21.30 Uhr Ort: BLUE TOWER Mannheim

Infos zur Party und zu Tickets

Maskenball im Schloss (Mannheim)

Im Gartensaal des Mannheimer Schlosses erwartet die Gäste eine Halloween-Nacht der anderen Art. Für diesen Abend sind nämlich elegante Kleidung und venezianische Masken höchst erwünscht. DJ Jameleon sorgt für die passende musikalische Untermalung.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 21 Uhr Ort: Gartensaal Schloss Mannheim

Infos zur Party und zu Tickets

Malloween - Die Mallorca Halloween Party (Mannheim)

Ballermann in Baden: Am 31. Oktober erwartet die Gäste Party-Musik zur gruseligsten Ausgehnacht des Jahres. Jeder ist eingeladen, sein bestes Halloween-Kostüm rauszuholen. Die Party im Mallorca-Style hat eine Vielzahl an Acts zu bieten: Lorenz Büffel, Julian Sommer, Almklausi, Killermichel, Tobee und mehr.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 19 Uhr Ort: Maimarktclub Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf der Website des Veranstalters

Mega Halloween Gaywerk für Gays and Friends (Mannheim)

Hier erwartet alle Besucher eine queere und gay-freundliche Halloween Party.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 20 Uhr Ort: MS Connexion Complex Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf der Webseite des Veranstalters

Studance Halloween Edition (Heidelberg)

Die Studance Halloween Edition findet in Heidelberg statt. Sie bietet eine abwechslungsreiche Musikauswahl, die von DJ NARO präsentiert wird. Die Veranstalter versprechen allen Partybegeisterten eine schaurige Atmosphäre.

: Dienstag, 31. Oktober 2023, ab 22 Uhr Ort: halle02, Zollhofgarten 2

Infos zur Party und zu Tickets

YOURNEXTBOYFRIEND (Lörrach)

Die (angeblich?) letzte Performance der Band YOURNEXTBOYFRIEND rückt näher. Dort, wo alles begann, steht das Ende bevor, behauptet der Veranstalter. Auf Sie wartet ein Abend voller Live-Musik und schauriges Vergnügen an Halloween.

: 31. Oktober 2023, ab 20 Uhr Ort: Altes Wasserwerk

Informationen zum Konzert

Halloween im Freiraum (Offenburg)

Sie sind eingeladen zur Halloween-Party im Freiraum mit DJ VIM. Halloween-Kleidung ist zwar keine Pflicht, aber erwünscht. Der Einlass ist ab 21 Jahren.

: 31. Oktober 2023 ab 22.30 Uhr Ort: Freiraum in Offenburg

Weitere Infos zum Einlass und zu Tickets

Halloween im Bergwerk (Münstertal)

In regelmäßigen Intervallen werden Besucher auf geführten Touren durch den dunklen Stollen geführt, der von Kerzenlicht erhellt wird. Für diese Halloween-Erfahrung wird ein Mindestalter von 7 Jahren empfohlen. Am Ende der Führung erwartet jeden Teilnehmer eine schaurige Schatzsuche. Auf dem Vorplatz der Grube gibt es ein Angebot an Halloween-Speisen und Getränken.

: 30. Oktober von 10 bis 20 Uhr Ort: Besuchsbergwerk Teufelsgrund im Münstertal, Mulden 71, 79244 Münstertal

Weitere Informationen zum Halloween-Event im Bergwerk

Halloween-Party im Musikkeller Crash (Freiburg im Breisgau)

Die Veranstalter werben damit, dass am 31. Oktober 2023 der Musikkeller zum Gruselkeller wird. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht - auch die Location wird zu Halloween entsprechend hergerichtet.

: 31. Oktober 2023 um 22 Uhr Ort: Crash Musikkeller Freiburg im Breisgau

Weitere Infos finden Sie auf der Seite des Veranstalters

Halloween - Irish Folk-Punk-Night (Freiburg im Breisgau)

Das Café Atlantik lädt zu der Irish Folk-Punk-Night ein. Die Live-Aufführungen der Bands "Ahead to The Sea" (Folk-Punk/D) und "Restless Feet" (Irish Folk/D) sollen am Halloweenabend für Stimmung sorgen.

: 31. Oktober 2023 um 20 Uhr Ort: Café Atlantik in Freiburg am Breisgau

in am Weitere Informationen finden Sie bei meinestadt.de

Anmerkung der Redaktion: 2023 finden viele weitere Halloween-Partys in Baden-Württemberg statt. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Veranstaltungen.