WhatsApp-Gewinnspiel zu Halloween als perfide Masche von Betrügern

Pünktlich zu Halloween macht auf WhatsApp ein Fake-Gewinnspiel die Runde. Das Klicken auf einen Link kann dabei gefährlich werden.

Rund um Halloween stehen allen Nutzerinnen und Nutzern von WhatsApp zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Es können passende Videos, Sticker und Emojis an Freunde, Familie und Bekannte verschickt werden. Doch Vorsicht: Betrüger nutzen die gruseligste Zeit des Jahres für perfide Maschen. Diese verstecken sich hinter vermeintlich süßen Botschaften.

Halloween: WhatsApp-Gewinnspiel als Betrug

Pünktlich zu Halloween macht ein Gewinnspiel die Runde, welche mit süßen Worten auch süße Dinge verspricht. Es werden Nachrichten herumgeschickt, welche kostenlose Süßigkeiten versprechen. Das Versprechen ist mit einem Link verbunden, welcher zur Teilnahme bei dem Gewinnspiel führen soll.

"Kostenlose Halloween-Geschenkkörbe von Milka, 5000 Gratis-Geschenke für Sie", lautet einer der Texte, welche Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp zum Klicken auf den Link bewegen sollen. Auch Texte wie "Milka Halloween Candy Subvention", geistern durch das WhatsApp-Universum. Das Klicken auf den Link kann dabei gefährlich werden.

WhatsApp-Halloween-Gewinnspiel: Nicht auf den Link klicken

Wer auf den Link klickt, der wird auf eine Fake-Website geleitet. Diese ist stark an den Web-Auftritt von Milka angelehnt, auf den ersten Blick ist ein Unterschied schwer zu erkennen. Doch auf der Website werden keine Milka-Produkte verschenkt.

Stattdessen sollen alle Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp, welche auf den Link geklickt haben, zunächst einige Fragen beantworten. Außerdem soll an 20 weitere Kontakte die Nachricht von dem Gewinnspiel gesendet werden. In der Folge öffnen sich vor allem zahlreiche Pop-ups, welche durchaus Gefahren mit sich bringen. Durch einen Klick auf eines der Pop-ups kann man nämlich auf die Websites von Online Casinos kommen, oder in eine Abofalle tappen. Auch Viren und Schadsoftware wie Trojaner können in diesem Zuge auf das Smartphone gelangen. Es sollen unter anderem sensible Daten von den Handys gezogen werden. Einige Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp berichteten auch von einer anderen Variante des Fake-Gewinnspiels. Bei dieser sollen persönliche Daten wie die E-Mail-Adresse oder die Handynummer eingegeben werden. Derartige Daten können von den Betrügern weiterverkauft werden. Die ahnungslosen User bekommen dann oftmals zahlreiche Werbeangebote per Anruf, SMS oder WhatsApp.

Um die Gefahren zu vermeiden, sollten alle WhatsApp-User auf jeden Fall vermeiden, auf den Link zu klicken, der zu dem Gewinnspiel führt.

WhatsApp: Milka warnt vor Halloween-Gewinnspiel

Milka hat bereits eine Warnung vor dem Gewinnspiel abgesetzt. "In unterschiedlichen Medien werden Konsumenten häufig auf falsche Milka Gewinnspiele hingewiesen! Hierbei handelt es sich um Klick-Köder, welche in ein Gewinnspiel überleiten", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Milka gibt allen WhatsApp-Usern auch einen Tipp, wie echte Gewinnspiele von falschen unterschieden werden können: "Gewinnspiele von Milka enthalten IMMER zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum, in denen das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International konkret benannt wird."