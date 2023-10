Halloween-Partys in Mannheim 2023: Was ist am 31. Oktober geboten?

Halloween 2023 in Mannheim: Wir haben einige Grusel-Partys für Sie, die am 31. Oktober 2023 stattfinden. Wann und wo können Sie dabei sein? Und wo gibt es Tickets?

Halloween wird mittlerweile nicht mehr nur in den USA gefeiert, sondern auch hier in Deutschland. Mannheim ist dabei keine Ausnahme und bietet eine spannende Auswahl an Halloween-Partys, um die schaurige Kostüm-Nacht gebührend zu zelebrieren. Wenn Sie sich fragen, wie Sie die gruselige Nacht am 31. Oktober 2023 in Mannheim am besten erleben können, haben wir eine Liste der größten Veranstaltungen zusammengestellt, die Ihnen zeigen, was Mannheim und seine Umgebung in dieser besonderen Nacht unter anderem zu bieten haben. Und auch in anderen Orten im Ländle ist natürlich so einiges los an Halloween.

Welche Partys gibt es an Halloween 2023 in Mannheim und Heidelberg?

Ganz gleich, welche Party Sie wählen, es stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um Halloween 2023 in Mannheim zu einem unterhaltsamen Abend zu machen. Hier haben Sie die Gelegenheit, die gruseligste Nacht des Jahres zu zelebrieren, unabhängig davon, ob Sie sich in ein Gruseloutfit werfen oder nicht:

The Royal Rockers Dirty Disco Halloween

Die nach Angaben der Veranstalter 'legendäre' "Dirty Disco Halloween-Party" ist zurück im BLUE TOWER. Hier sollen der Kreativität bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt sein und DJ JJC sorgt für den Sound am Abend.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 21.30 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 21.30 Uhr Ort: BLUE TOWER Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie bei eventbrite.de.

Malloween - Die Mallorca Halloween Party

Am 31. Oktober erwartet Partygäste hier Party-Musik zur gruseligsten Ausgehnacht des Jahres. Jeder ist eingeladen, sein bestes Halloween-Kostüm herauszuholen. Die Party im Mallorca-Style hat eine Vielzahl an Acts zu bieten: Mit dabei sind auf der Bühne Lorenz Büffel, Julian Sommer, Almklausi, Killermichel, Tobee und mehr.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 19 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 19 Uhr Ort: Maimarktclub Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf der Website des Veranstalters.

Halloween im Chaplin

Die "Spookey Horror Night" im Chaplin verspricht seinen Gästen schaurige Dekoration und Mixed Music, die die ganze Nacht anhalten soll.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 22 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 22 Uhr Ort: Chaplin, N7 10, 68161 Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf eventbrite.de.

Maskenball im Schloss

Eine Halloweennacht erwartet die Gäste im barocken Gartensaal des Mannheimer Schlosses. Schicke Outfits mit venezianischen Masken sind hier gefragt. DJ Jameleon sorgt für die musikalische Begleitung zum stilvollen Halloweenabend.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 21 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 21 Uhr Ort: Gartensaal Schloss Mannheim , Schloss 68131 Mannheim

, Schloss 68131 Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf eventbrite.de.

Halloween '23 - Konzert & Aftershow

Hier erwartet die Besucher eine Konzert inklusive einer zum Abend passenden spooky Aftershowparty.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 20 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 20 Uhr Ort: JUZ Friedrich Dür

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf regioactive.de.

Halloween Studance Edition

Die Studance Halloween Edition ist dieses Jahr in Heidelberg und bietet eine vielseitige Musikauswahl von DJ NARO. Es erwartet alle Partyfreunde eine gruselige Atmosphäre und eine 'unvergessliche' Nacht - so zumindest das Versprechen der Veranstalter.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 22 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 22 Uhr Ort: halle02, Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf eventbrite.de.

Halloween Community Potluck Landfried

Eine gemeinsame Gruselparty, bei der jeder sein selbstgekochtes Gericht mitbringt und teilt. Hier geht es den Veranstaltern nicht nur um das Essen, sondern auch um das Knüpfen neuer Kontakte in entspannter Atmosphäre.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 12 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 12 Uhr Ort: Tink Tank Coworking, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg

147, 69115 Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf eventbrite.de.

Mega Halloween Gaywerk für Gays and Friends

Hier erwartet alle Besucher eine queere und gay-freundliche Halloween Party in Mannheim.

Datum und Uhrzeit : Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 20 Uhr

: Dienstag, 31. Okt. 2023, ab 20 Uhr Ort: MS Connexion Complex Mannheim

Weitere Infos zur Party und Tickets finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt viele weitere Halloween-Partys in Mannheim und Umgebung. Wir präsentieren hier lediglich eine Auswahl der größten Veranstaltungen.