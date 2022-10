Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Hamburger Hafen gefunden

Im Hamburger Hafen ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe muss entschärft werden. Ein Warnradius wurde eingerichtet.

Am Montagvormittag ist im Hamburger Hafen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger wurde bei Baggerarbeiten auf einem Lastenkahn, auch Schute genannt, gefunden. Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach handelt es sich um eine Bombe mit einem Gewicht von rund 500 Kilogramm.

Bombe im Hamburger Hafen gefunden: Blindgänger im Bereich Kleiner Grasbrook

Der Fundort ist der Kleine Grasbrook, ein Stadtteil im Bezirk Hamburg-Mitte, der fast ausschließlich aus Anlagen besteht, die zum Hamburger Hafen gehören. Der Kampfmittelräumdienst war am Montagmittag bereits vor Ort. Es wurde ein Sperrbereich in einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet. Es ging eine Warnung über die Nina-Warn-App an die Bevölkerung. Der Warnradius liegt bei 500 Metern.

Die Feuerwehr teilte mit, dass die Bombe zeitnah entschärft werden muss. "Meiden Sie den Bereich um den Veddeler Damm", schrieb sie auf Twitter. Auf dem Twitter-Account wurde außerdem eine Karte veröffentlicht. Mit der Anweisung: "Den roten Bereich verlassen, im gelben Bereich nicht im Freien aufhalten! Beachten Sie die Anweisungen der Polizei Hamburg."