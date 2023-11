Hamburg

vor 17 Min.

Flugzeug rutscht nach Landung bei Glatteis von Rollbahn

Eine Eurowings-Flugzeug ist in Hamburg von der Landebahn in den Grünstreifen gerutscht sein.

Der Wintereinbruch sorgt in Deutschland seit mehreren Tagen für Chaos. Am Hamburger Flughafen ist am Mittwochabend eine Maschine bei Glatteis von der Landebahn gerutscht.