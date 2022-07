Hamburg-Finkenwerder

vor 12 Min.

Gasexplosion in Hamburger Schule führt zu Großbrand

Die Feuerwehr musste in Hamburg in der Nacht auf Mittwoch zu einem Großeinsatz ausrücken.

Eine Gasexplosion in einer Schule in Hamburg hat einen Großbrand ausgelöst. Heute sollte in der Stadtteilschule die Zeugnisübergabe stattfinden.

Von Lukas von Hoyer