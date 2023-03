Hamburg

Von falschem Versprechen angelockt: Jugendliche attackieren Polizei

Polizisten halten in der Einkaufsstraße Mönkebergstraße einen Jugendlichen fest. In der Hamburger Innenstadt ist es am Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen Dutzenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Polizei gekommen.

Ein falsches Versprechen in den sozialen Medien lockte hunderte Jugendliche in die Hamburger Innenstadt. Als sich die Meldung als Fake herausstellte, griffen sie aus Frust die Polizei an.

Von Svenja Moller