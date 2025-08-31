Icon Menü
Hamburg: Leiche in Hamburger Bar entdeckt

Hamburg

Leiche in Hamburger Bar entdeckt

In einer Bar in Hamburg-Hohenfelde wird ein Mann tot aufgefunden. Vieles ist noch unklar.
Von dpa
    Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. (Foto Archiv)
    Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. (Foto Archiv) Foto: David Young/dpa

    Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen in einer Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde gefunden worden. «Aktuell ist der Sachverhalt unklar, wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. Es werde mit größtmöglichem Aufwand ermittelt. Die Hintergründe des Falls sind laut Polizei völlig unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

