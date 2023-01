Angler zieht zerstückelte Leiche aus Hamburger Kanal

In Hamburg wurde offenbar eine schreckliche Straftat offengelegt. Ein Angler hat eine zerstückelte Leiche aus einem Kanal gefischt.

In Hamburg kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz von Polizeitauchern und der Mordkommission. Ein Angler hatte am Vormittag eine zerstückelte Leiche aus dem Ernst-August-Kanal gezogen, welcher sich im Stadtteil Wilhelmsburg befindet. Er hatte seine Angel von einer Bahnbrücke ausgeworfen und offenbar nacheinander mehrere Leichenteile aus dem Wasser gefischt. Alles deutet dabei auf ein schreckliches Verbrechen hin.

Hamburg: Angler zieht Leich aus Kanal – Hinweise auf Verbrechen

Gegen 11.00 Uhr hatte der Angler zunächst einen Frauenschuh aus dem trüben Wasser am Vogelhüttendeich gezogen, an welchem er Knochenreste erkannte. Dann zog er eine Tüte an Land, in der sich Knochen befanden. Er verständigte in der Folge die Polizei, welche mit zehn Wagen und Tauchern anrückte. Sie suchten den kompletten Fluss ab und fanden noch mehr Teile der Leiche, welche sich laut dem Abendblatt in Plastiktüten befanden. Auch ein Boot der Wasserschutzpolizei war im Einsatz.

"Unser Einsatz in Wilhelmsburg dauerte bis in den Abend", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth der Bild. Die Polizei suchte gründlich nach Spuren. Sie fanden aber wohl wenig, denn laut dem Bericht der Zeitung deuten viele Faktoren darauf hin, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Demnach hätte der Mörder sein Opfer an einem anderen Ort getötet und zerstückelt. Auf jeden Fall dann, wenn es sich um einen Mord, oder sogar mehrere Morde, handelt.

Leiche aus Kanal in Hamburg gezogen – Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Zunächst war noch nicht klar, ob es sich um ein oder mehrere Opfer handelt. Klar ist offenbar, dass das Opfer, oder ein Opfer, eine Frau ist. Die Leichenteil wurden am Sonntagabend in das Institut für Rechtsmedizin an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gebracht. Die Mordkommission hat Ermittlungen eingeleitet, welche bereits auf Hochtouren laufen. Es werden zunächst alle Vermisstenfälle überprüft, welche sich um verschwundene Frauen drehen.

Am Montagvormittag will die Polizei weitere Details herausgeben.