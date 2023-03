Hamburg

vor 44 Min.

Nach Bluttat in Hamburg: Polizei geht wohl von Amoklauf aus

Artikel anhören Shape

In Hamburg sind am Donnerstag in einer Kirche der Zeugen Jehovas Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Großeinsatz für die Polizei in Hamburg: Nach Schüssen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas sind am späten Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, weil zunächst unklar war, ob ein oder mehrere Täter auf der Flucht waren. Mittlerweile bestehe keine Gefahr mehr, meldete die Polizei am Freitag. Über alle Entwicklungen und die Hintergründe der Tat informieren wir Sie in unserem Liveblog. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung (AZ) Lesen Sie dazu auch Hamburg Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen bei Veranstaltung von Zeugen Jehovas

Schießerei Was bisher über die Schüsse in einer Hamburger Kirche bekannt ist

Themen folgen