Ein Toter bei Schüssen in Shisha-Bar – Täter auf der Flucht

In Hamburg sind am Mittwochabend Schüsse in einer Shisha-Bar gefallen. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Täter sind flüchtig und werden per Großfahndung gesucht.

In einer Shisha-Bar in Hamburg ist am Mittwochabend ein Mann erschossen worden. Es sollen mehrere Schüsse gefallen sein, ehe die Täter flüchten konnten. Sie werden nun per Großfahndung gesucht. Die Hintergründe der Tat liegen unterdessen noch völlig im Dunkeln.

27 Jahre alter Mann fällt Schüssen in Hamburger Shisha-Bar zum Opfer

Bekannt ist von dem Vorfall im Hamburger Stadtteil Hohenfelde, dass mehrere Schüsse gezielt auf einen Mann abgegeben wurde. Das Opfer wurde von diesen lebensgefährlich verletzt. Das bestätigte die Polizei. Demnach handelte es sich bei dem Opfer um einen 27 Jahre alten Mann. Dieser wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und auf dem Weg in die Klinik reanimiert. In der Nacht erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Die Schüsse sollen gegen 23 Uhr gefallen sein. Die Shisha-Bar liegt in der Lübecker Straße. Als die Einsatzkräfte in dieser ankamen, stellten sie fest, dass die Täter nach dem Angriff die Flucht ergriffen. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet. Mehr als 50 Streifenwagen und Polizeihunde waren an dieser beteiligt. Bislang war die Suche nach den Tätern allerdings erfolglos. Am Tatort sicherten Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen Spuren. Um Zeugen und Angehörige des Opfers kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam.

Video: dpa Exklusiv

Täter nach Schüssen auf der Flucht: Polizei sucht Zeugen in Hamburg

Bislang sind die Hintergründe der Tat laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Es ist noch nicht klar, ob es sich um einen gezielten Angriff auf den Mann handelte, der zum Opfer wurde. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen aber davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten. Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger und ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei gab auch eine Kurzbeschreibung der mutmaßlichen Täter heraus: Diese sollen beide dunkle Hosen, schwarze Trainingsjacken, schwarze Mützen und Corona-Masken getragen haben. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein.