Illegales Straßenrennen? HSV-Profis offenbar in Unfall verwickelt

In Hamburg ist es zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Laut einem Bericht soll mindestens ein Profi des Hamburger SV in diesen verwickelt sein.

Am Montagabend ist es in Hamburg zu einem Autounfall gekommen. Gegen 21.30 Uhr raste ein BMW M3 an der St.-Pauli-Hafenstraße in eine Bushaltestelle, welche danach einem Trümmerfeld glich. Das Auto soll Jean-Luc Dompe gehören. Das berichtet die Bild. Der 27-Jährige ist Fußballprofi beim Hamburger SV. Es soll an dem Unfall außerdem ein weiterer HSV-Profi beteiligt gewesen sein.

Mutmaßlicher Unfall von HSV-Profi Dompe: Lieferte er sich ein Straßenrennen?

Die Rede ist von dem 18 Jahre alten William Mikelbrencis. Ein auf ihn zugelassenes Auto, ein gelber Mercedes AMG, soll dem Bericht zufolge vor Ort, in der Nähe des Hamburger Hafens, gewesen sein. Die Bild mutmaßt, dass sich Dompe und Mikelbrencis ein Straßenrennen geliefert haben, Dompe dann die Kontrolle über seinen hochmotorisierten BMW verlor und eine Mauer an der Straße durchbrach. Anschließend soll Dompe mit seinem Sportwagen dann in die Bushaltestelle "Hafentreppe" gekracht sein. Der Wagen soll ein Totalschaden sein.

Offenbar berichteten Augenzeugen, dass der Fahrer des BMW nach dem Unfall aus dem Auto kletterte. Er soll in der Folge in den gelben Mercedes, der auf Mikelbrencis zugelassen ist, gestiegen sein. In diesem flüchtete er dann vom Unfallort.

Autounfall von HSV-Profi: Mikelbrencis soll nicht gefahren sein

Die Bild berichtet, dass die Polizei beide Kennzeichen zurückverfolgte und herausfand, dass der Unfallwagen auf den Franzosen Dompe zugelassen ist. Der Wagen wurde sichergestellt, um Faserspuren und andere Spuren zu überprüfen. Das Fluchtfahrzeug traf die Polizei dann offenbar in der Tiefgarage des Hauses von Mikelbrencis an. Laut dem Bericht soll HSV-Profi Mikelbrencis zum Zeitpunkt des Unfalls aber nicht am Steuer gesessen haben.

Der Unfalldienst ermittelt nun offenbar wegen Unfallflucht und einem möglichen illegalen Straßenrennen. Der Hamburger SV gab zunächst kein Statement ab.