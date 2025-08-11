Mann durch möglichen Schuss am Kopf verletzt

Ein Mann ist in Hanau aus einem vorbeifahrenden Auto durch einen möglichen Schuss am Kopf verletzt worden. Der 33-Jährige sei nach Angaben der Polizei am Sonntag auf das Hanauer Polizeirevier gekommen und habe dort über den Vorfall berichtet. Demnach sei er bereits am Freitagabend in der Hanauer Innenstadt aus einem Fahrzeug heraus durch eine mutmaßliche Schreckschusspistole leicht verletzt worden.

Der Täter habe auf dem Beifahrersitz gesessen, auf ihn geschossen und sei anschließend geflüchtet. Warum sich der Mann erst am Sonntag bei der Polizei meldete, konnte die Behörde nicht sagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.