Golla kehrt 2026 aus Flensburg nach Melsungen zurück

Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla kehrt zur MT Melsungen zurück. Wie der Tabellenführer der Handball-Bundesliga mitteilte, schließt sich der 27-Jährige nach seinem Vertragsende bei der SG Flensburg-Handewitt im Sommer 2026 wieder seinem Ausbildungsverein an. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2031. Der Kreisläufer war 2018 von der MT zur SG gewechselt.

«Wir hatten die Chance, Johannes zu verpflichten, und wir haben zugegriffen», sagte Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf und ergänzte: «Johannes wird uns auch menschlich bereichern und ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler sein.»

Golla verspürt die Zeit, weiterzuziehen

«Einerseits bin ich traurig, denn in den letzten Jahren habe ich den Verein, ebenso wie die Stadt und viele besondere Menschen lieben gelernt», wurde Golla in einer SG-Mitteilung zitiert: «Ich fühle mich Zuhause hier, merke aber auch, dass es Zeit ist, weiterzuziehen.» Bis zum Abschied aus Flensburg werde er «110 Prozent» geben, kündigte Golla an.

Den Beweis dazu will der 27-Jährige gleich am Donnerstag antreten. Dann kämpft er mit der SG Flensburg-Handewitt bei der MT Melsungen um den Einzug in das Final Four des DHB-Pokals.