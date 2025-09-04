HSG Wetzlar holt Torwart aus Ägypten

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar ist nach der schweren Verletzung von Bart Ravensbergen bei der Suche nach einem neuen Torwart fündig geworden. Wie die Mittelhessen mitteilten, kommt Karim Hendawy bis zum Saisonende zu den Grün-Weißen. Der 37 Jahre alte Ägypter spielte zuletzt in seiner Heimat beim dortigen Top-Club Zamalek SC und ist einer der wichtigen Führungsspieler in der Nationalmannschaft.

Man habe sich Zeit gelassen, um einen Torwart mit Qualität und Erfahrung zu finden. Die gute Lösung sei nun gefunden, «denn Karim bringt beides mit. Er ist ein international erfahrener Torwart, der seine Klasse auch in der Nationalmannschaft bei großen Turnieren schon oft bewiesen hat. Er wird mit Anadin Suljakovic ein stabiles Gespann bilden, so dass wir auf dieser Position nun gut besetzt sind», sagte Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic.

Noch kein Visum

Im anstehenden Spiel am Sonntag in Leipzig steht Hendawy den Mittelhessen allerdings noch nicht zur Verfügung. Zwar seien die internationale Freigabe und die Spielberechtigung der Handball-Bundesliga bereits eingetroffen, doch es fehle noch das Visum für den Familienvater, teilte der Verein mit. Die HSG geht davon aus, dass Hendawy Anfang kommender Woche nach Deutschland einreisen und anschließend zur Mannschaft stoßen kann. In Ahmed Nafea trifft er dort auf einen Landsmann.

Die Verpflichtung war notwendig geworden, da sich Neuzugang Ravensbergen in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und vermutlich die komplette Saison ausfallen wird.

Icon vergrößern Der Ägypter Karim Hendawy verstärkt die HSG Wetzlar. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Ägypter Karim Hendawy verstärkt die HSG Wetzlar. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa