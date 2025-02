Melsungen holt Ex-Erlanger Svensson

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich kurzfristig mit Jonathan Svensson verstärkt. Die Nordhessen reagierten damit auf die zahlreichen Verletzungen. Svensson unterschrieb beim Tabellenführer einen Vertrag bis zum Saisonende und kann bereits am Samstag gegen FA Göppingen zum Einsatz kommen.Auch in der European League, die am kommenden Dienstag mit dem ersten Hauptrundenspiel gegen den THW Kiel startet, ist der schwedische Rückraumspieler spielberechtigt. Der 27 Jahre alte Svensson hatte erst kürzlich seinen Vertrag beim Liga-Konkurrenten HC Erlangen aufgelöst. Er kommt daher ablösefrei zur MT.

«Er kennt die Bundesliga und wird wenig Eingewöhnungszeit benötigen. Er wird uns in der jetzigen Situation unterstützen und weiterhelfen», sagte Sportdirektor Michael Allendorf. Svensson soll im Rückraum für Entlastung sorgen. Alexandre Cavalcanti (Rückenprobleme) und David Mandic (Mittelhandbruch) kehrten verletzt von der Weltmeisterschaft zurück. Zudem sind Arnar Freyr Arnarsson und Erik Balenciaga angeschlagen. Amine Darmoul fehlt wegen eines Kreuzbandrisses langfristig.