Handball-Bundesliga: Melsungen trennt sich von Sportvorstand Allendorf

Handball-Bundesliga

Melsungen trennt sich von Sportvorstand Allendorf

Paukenschlag bei der MT Melsungen: Der Handball-Bundesligist und Sportvorstand Michael Allendorf beenden ihre Zusammenarbeit - und zwar mit sofortiger Wirkung. Es ist das Ende einer Ära.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Michael Allendorf prägte die MT Melsungen in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderer. (Archivbild)
    Michael Allendorf prägte die MT Melsungen in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderer. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportvorstand Michael Allendorf getrennt. «Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat getroffen und beruht auf persönlichen Beweggründen», teilte der Club mit. Über eine Nachfolge werde «zu gegebener Zeit entschieden», hieß es weiter.

    Bis dahin werden den Angaben zufolge die Aufgaben Allendorfs von den verbleibenden Vorstandsmitgliedern sowie dem Team der Geschäftsstelle übernommen.

    Allendorf prägte den Club über eineinhalb Jahrzehnte

    Allendorf war bei der MT ein Urgestein. Von 2010 bis 2022 war er als Spieler für Melsungen aktiv und absolvierte dabei 360 Bundesliga-Partien. Nach seiner aktiven Laufbahn war er zunächst Sportdirektor bei den Nordhessen, ehe er im Oktober 2023 in den Vorstand Bundesliga berufen wurde.

    Nun kommt das überraschende Ende der Zusammenarbeit. «Michael Allendorf hat die MT Melsungen über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, hoher Fachkompetenz und unverrückbarer Loyalität begleitet und bereichert», wird der Aufsichtsrat der MT zitiert.

    In der aktuellen Bundesliga-Saison laufen die Melsunger ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen sind sie nur Tabellenzehnter.

