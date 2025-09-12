Icon Menü
Handball-Bundesliga: Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening bis 2029

Handball-Bundesliga

Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening bis 2029

Der nordhessische Handball-Bundesligist und der Rechtsaußen setzten den gemeinsamen Weg fort.
Von dpa
    
    
    
    Timo Kastening hat seinen Vertrag bei der MT Melsungen bis 2029 verlängert.
    Timo Kastening hat seinen Vertrag bei der MT Melsungen bis 2029 verlängert. Foto: Patrick Süphke/dpa

    Nationalspieler Timo Kastening bleibt dem Handball-Bundesligisten MT Melsungen langfristig erhalten. Der Rechtsaußen hat seinen Vertrag bei den Nordhessen bis zum Sommer 2029 verlängert. Dies teilte der Verein kurz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den HC Erlangen mit.

    Der 30 Jahre alte Kastening war 2020 von der TSV Hannover-Burgdorf zur MT gewechselt und nimmt beim Vorjahresdritten eine Führungsrolle ein. «Auch dank Timo ist die Truppe in den zurückliegenden Jahren zu einer Einheit geworden, die sich nicht nur auf der Platte sehr gut versteht», lobte Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf den Kapitän. Es sei daher nicht schwergefallen, «ihm einen Vertrag für weitere drei Jahre zu geben».

