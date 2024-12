Saeveras wechselt von Leipzig nach Göppingen

Kristian Saeveras hat einen neuen Club in der Handball-Bundesliga gefunden. Der Torhüter des SC DHfK Leipzig wechselt zur neuen Saison zu Frisch Auf! Göppingen. Dort unterschrieb der norwegische Nationaltorhüter einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Bislang spielte Saeveras fünf Jahre in Leipzig. Bereits seit Sommer war klar, dass es die letzte Saison des 28-Jährigen in Sachsen werden wird.

