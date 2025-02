Spitzenreiter Melsungen startet mit Sieg in Rückrunde

Die MT Melsungen ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Handball-Bundesliga gestartet. Der Spitzenreiter gab sich nach der WM-Pause auch gegen FA Göppingen keine Blöße. Die Nordhessen gewannen gegen die Schwaben mit 30:23 (20:12). Für die MT, die mit 32:4 Punkten die Tabelle anführt, war es der siebente Sieg nacheinander. Beste Werfer waren Elvar Örn Jonsson und Timo Kastening mit jeweils fünf Treffern.

Die beiden Winterneuzugänge Jonathan Svensson und Marti Soler, der erst am Freitag kurzfristig zu den Nordhessen stieß, standen noch nicht im Kader. Der 21 Jahre alte Soler soll bis zum Saisonende die Vakanz auf der linken Außenposition füllen, die sich durch die Verletzung von David Mandic (Mittelhandbruch) ergeben hatte. Soler wird mit seinem spanischen Landsmann Ian Barrufet das Gespann auf Linksaußen bilden.

Von Beginn an zeigte Melsungen seine Klasse und legte vor. Göppingen konnte nur bedingt mithalten. Nebojsa Simic parierte zahlreiche Würfe der Gäste, die zudem in den letzten acht Minuten vor der Halbzeitpause nur noch ein Gegentor zuließen und von 14:11 auf 20:12 davonzogen. Nach der Pause änderte sich an der Überlegenheit wenig. Gäste-Torwart Bart Ravensbergen verhinderte mit vielen Paraden, dass die Nordhessen sich noch weiter absetzen konnten.