Trainer Hinze verlässt Rhein-Neckar Löwen im Sommer

Trainer Sebastian Hinze wird die Rhein-Neckar Löwen nach dieser Saison verlassen. Man habe sich darauf verständigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 45-Jährigen nicht zu verlängern, teilte der Handball-Bundesligist mit. Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Konzeption des zweifachen deutschen Meisters und Pokalsiegers.

In den kommenden Monaten habe man aber «noch viel vor mit Sebastian und seinem Trainerteam», sagte Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert. «Ich bin davon überzeugt, dass wir das mit ungebrochenem Elan und Ehrgeiz angehen werden.»

Im DHB-Pokal spielen die Löwen gegen den ThSV Eisenach am Donnerstag um den Einzug ins Final Four, in der Liga belegen sie aktuell aber nur den siebten Tabellenplatz. Er werde bis zum letzten Spiel alles für die Löwen geben und habe mit ihnen noch «anspruchsvolle Ziele», erklärte Hinze.

Gleich im ersten Jahr DHB-Pokalsieger

Um Klarheit zu schaffen, habe er dem Aufsichtsrat und der Führung des Clubs «bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde», sagte der Coach. Er könne nachvollziehen, dass es nach der schwachen Rückrunde der Vorsaison auch Kritik gegeben hat. Gegenseitiges Verständnis sei da, es brauche aber eben auch das volle Vertrauen.

Hinze ist seit 2022 Trainer der Löwen. Gleich in seiner ersten Saison gewann er mit den Nordbadenern den DHB-Pokal. In der vergangenen Spielzeit führte er sie ins Halbfinale der European League, in der Liga aber nur auf Rang zwölf.

Er bedauere die Entscheidung und schätze Hinzes Arbeit sehr, sagte der Sportliche Leiter der Löwen, Uwe Gensheimer. Mit Blick auf die Ergebnisse hätte man sich aber «vor allem in der Bundesliga nicht so stabil nach oben entwickelt, wie wir uns das gewünscht haben».