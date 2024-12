Wetzlar holt Norweger als Zelenovic-Ersatz

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den norwegischen Rückraumspieler Viktor Petersen Norberg verpflichtet. Der 24-Jährige kommt aus seinem Heimatland von Drammen HK und erhält in Wetzlar einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Hessen mitteilten. Die HSG reagiert damit auf die schwere Knieverletzung von Nemanja Zelenovic, bei dem ein Kreuzbandriss, ein Innenbandriss und ein Meniskusschaden festgestellt worden ist.

«Nach dem langen Ausfall von Nemanja war klar, dass wir auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden müssen. In dieser Phase einer Saison ist der Markt allerdings sehr schwierig. Umso glücklicher sind wir, dass es die Möglichkeit gab, Viktor zu verpflichten. Er ist gut ausgebildet, ist sehr spielintelligent und sehr sicher in seinen Aktionen», sagte Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic. Norberg soll schon im kommenden Auswärtsspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Frisch Auf Göppingen im Kader stehen.

Zelenovic hatte sich die Knieverletzung vor knapp zwei Wochen bei der 24:35-Niederlage beim THW Kiel zugezogen. Der 34-Jährige war ohne Einwirkung eines Gegenspielers umgeknickt und fällt mindestens zehn Monate aus.