Wetzlars Torwart Ravensbergen mit Kreuzbandriss

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss eine Hiobsbotschaft verkraften. Der gerade erst von Frisch Auf Göppingen gekommene Torwart Bart Ravensbergen erlitt im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie und droht, die komplette Saison auszufallen. Wie die Mittelhessen mitteilten, ist dies das Ergebnis einer MRT-Untersuchung.

«Erst einmal tut mir das für Bart persönlich sehr leid. Er hat sich in den ersten Wochen der Vorbereitung sehr schnell integriert und in den Testspielen sehr gute Leistungen gezeigt. Wir werden ihm jede Unterstützung zukommen lassen, die er braucht», sagte der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic.

Suche nach Torwart hat begonnen

Angesichts der langen Ausfallzeit des niederländischen Nationalspielers muss die HSG auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Die Suche nach einem neuen Torwart habe schon begonnen. «Diese Suche ist zu diesem Zeitpunkt der Saison natürlich sehr schwierig. Trotzdem werden wir alles daransetzen, die bestmögliche Lösung für die HSG Wetzlar zu finden», sagte Camdzic.

Für Ravensbergen ist es bereits die zweite schwere Knieverletzung in seiner Karriere. Anfang 2024 hatte sich der 32-Jährige das Kreuzband im rechten Knie gerissen. «Ich bin natürlich gerade sehr niedergeschlagen, dass mir diese Verletzung passiert ist. Nun bin ich ausgebremst worden. Aber ich kann versprechen, dass ich alles tun werde, so schnell, wie es diese Verletzung zulässt, wieder fit zu werden, um dann mit der HSG Wetzlar anzugreifen», sagte Ravensbergen.