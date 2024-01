Deutschland - Portugal im Handball: Termin, Übertragung und alle Infos

Im internationalen Handball treffen Deutschland und Portugal aufeinander. Wissenswertes rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Nicht nur Fußball steht als Unterhaltungssport bei den meisten Deutschen hoch im Kurs. Auch viele können sich für Handball begeistern. Umso besser, dass gleich zwei neue Partien auf der Agenda stehen. Das deutsche Handballteam trifft im neuen Jahr gleich zweimal auf die portugiesische Handballmannschaft. Die Spiele sollen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024 dienen.

An welchen Terminen finden die Spiele statt? Wann beginnen die Spiele? Gibt es eine Übertragung im TV oder Stream? Auf all diese Fragen finden Sie im folgenden Artikel Antworten. Wir haben die Details zu den Partien zwischen Deutschland und Portugal für Sie zusammengetragen.

Deutschland - Portugal im Handball: Wann sind die Termine?

Das neue Jahr beginnt sportlich. In kurzer Zeit trifft Deutschland gleich zweimal im Handball auf Portugal, um sich in den letzten Spielen auf die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land vorbereiten zu können. Die Spiele werden am 4. Januar 2024 und am 6. Januar 2024 in Deutschland ausgetragen. Ein Spiel findet in Kiel, das andere in Flensburg statt. Die Spiele dienen der reinen Vorbereitung und sind daher freundschaftlicher Natur.

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Deutschland vs. Portugal : 4. Januar 2024 in Flensburg

Deutschland vs. Portugal : 6. Januar 2024 in Kiel

Deutschland gegen Portugal im Handball: Uhrzeiten der Spiele

Die beiden Partien werden zu unterschiedlichen Uhrzeiten ausgetragen. Das Spiel zwischen Deutschland und Portugal, welches am 4. Januar 2024 zu sehen sein wird, startet um 16.00 Uhr deutscher Zeit. Das zweite Spiel am 6. Januar 2024 beginnt um 18.00 Uhr deutscher Zeit.

Hier gibt es eine Übersicht:

Deutschland vs. Portugal : 4. Januar 2024, Flensburg , 16 Uhr

Deutschland vs. Portugal : 6. Januar 2024, Kiel, 18 Uhr

So läuft die Übertragung im Handball zwischen Deutschland und Portugal

Beide Partien zwischen Deutschland und Portugal werden im linearen Fernsehen beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD gezeigt. In der "Sportschau" werden beide Spiele zu sehen sein - live aus Flensburg bzw. aus Kiel. Wer lieber online schauen möchte, hat die Möglichkeit, beide Spiele zuverfolgen. Es wird einen Live-Stream geben, wo beide Partien übertragen werden. Somit gibt es mehrere Möglichkeiten, die Austragung zwischen Deutschland und Portugal anzusehen.

Das ist die Bilanz aus den bisherigen Spielen

Die beiden Mannschaften - Deutschland und Portugal - standen sich schon öfter auf dem Feld gegenüber. Insgesamt konkurrierten die beiden Nationen 19 mal um den Sieg. Davon konnte die deutsche Mannschaft um Alfred Gislason elf mal gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei der EM 2021, gewann Deutschland mit 4:2. Ob sich die beiden Teams bei der Handball-EM 2024 wieder treffen werden, ist bisher noch unklar. In der Gruppenphase treffen die Mannschaften zwar nicht aufeinander, was sich allerdings in der K.O.-Phase ändern könnte.